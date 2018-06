Uhldingen-Mühlhofen – Ein achtjähriger Junge sitzt auf dem Kapitänsitz einer Riva Super Aquarama. Es ist das klassische Riva-Boot, das nur 203 Mal gebaut wurde. Es verlässt den Hafen von Unteruhldingen. Der Junge hat die beiden Motorhebel in der Hand und drückt sie unter Anleitung seines Vaters Helmut nach vorn. Die Motoren des Riva-Bootes beginnen tief zu brummen und beschleunigen es in eindrucksvoller Manier. Diese Geschichte spielte sich vor etwa 40 Jahren ab. Der achtjährige Junge war Andreas Hagner. Sein Vater hatte damals den Auftrag, das Riva-Boot eines Stuttgarter Industriellen zu betreuen. Immer wieder rief dieser an und bat Helmut Hagner, mit seinem Boot zu fahren, um es zu bewegen und in Schuss zu halten. Manchmal durfte auch Sohn Andreas mit.

Auch nach 40 Jahren leuchten seine Augen noch

Andreas Hagner in seiner 2016 gebauten Riva-Halle in Uhldingen-Mühlhofen, die Platz für bis zu 40 Boote bietet. | Bild: Reiner Jäckle

Dieser Eindruck blieb dem damals Achtjährigen bis heute im Hinterkopf. „Das Gefühl war einfach unbeschreiblich“, sagt er. „Ich weiß noch ganz genau, wie sich die Riva Super Aquarama angehört und angefühlt hat.“ Die beiden 6,9-Liter-Motoren und deren imponierender Klang taten es Andreas Hagner damals dermaßen an, dass seine Augen heute noch leuchten, wenn er davon erzählt. 40 Jahre später hat er es geschafft, die wohl größte Lagerhalle nördlich der Alpen zu besitzen, in der ausschließlich Rivas untergebracht sind. In Mühlhofen stehen etwa 40 dieser Boote, die er betreut.

Keine Leidenschaft, sondern ein Lebensgefühl

Wer sich mit Andreas Hagner über Riva-Boote unterhält, stellt schnell fest, dass er für sie kein Faible oder eine Leidenschaft hat. Rivas sind ein Lebensgefühl. Genau das war auch das Ziel von Carlo Riva, dem italienischen Bootsbauer, der im vergangenen Jahr starb. „Die Rivas sind in ihrer Ästhetik und Zweckmäßigkeit bis heute einfach unschlagbar“, sagt Andreas Hagner voller Überzeugung. Seinen Hund hat er nicht ohne Grund Carlo getauft.

Sohn übernahm Unternehmen vom Vater

Zum Bootsbau kam Andreas Hagner über seinen Vater. Kurz nach der Geburt seines Sohnes Andreas zog dieser mit seiner Frau Monika aus beruflichen Gründen nach Meersburg. Drei Jahre später kaufte er sich ein großes Grundstück in Mühlhofen. 1973 entschlossen sich Monika und Helmut Hagner, auf das Gelände eine große Bootshalle zu bauen, um Bootsbesitzern die Möglichkeit eines Winterlagers zu bieten. So kam es, dass ein Riva-Besitzer sein Boot in Mühlhofen unterstellte. 2000 übernahm der Sohn das Unternehmen, der 1996 seine Meisterprüfung als Bootsbauer abgelegt hatte.

Andreas Hagner kaufte 2000 sein erstes Riva-Boot

Zu diesem Zeitpunkt gab es kein Riva-Boot dort. Doch das sollte sich schnell ändern. Andreas Hagner träumte immer von einem eigenen Riva-Boot und setzte 2000 eine Anzeige in ein Magazin, in der er ein Riva zum Restaurieren suchte. „Mit ein bisschen Geld und dem ersten kleinen Bausparvertrag habe ich dann mein erstes Riva-Boot gekauft“, erinnert er sich. Das sprach sich schnell herum, sodass in wenigen Jahren immer mehr Riva-Boot-Besitzer zu Andreas Hagner kamen.

Bei der Messe Motorworld Classics 2018 in Friedrichshafen waren zahlreiche Riva-Boote ausgestellt. | Bild: Reiner Jäckle

„Diese Entwicklung war keinesfalls geplant“, sagt der 48-Jährige. „Ich habe mich immer schon um Segelboote gekümmert – bis heute.“ In seiner großen Bootshalle hat er bis heute knapp 100 Boote, die er betreut. Seit 2016 besitzt Andreas Hagner aber auch ein Juwel: eine eigene Riva-Halle. „Der Platz wurde einfach viel zu eng“, erklärt er. „Da ich eh schon zwei zusätzliche Hallen angemietet hatte, kam die Idee, selber noch eine zu bauen.“ Jetzt hat er eine Halle, die Platz bietet für mehr als 40 Riva Boote.

"Mir geht die Arbeit die nächsten zwei Jahre sicher nicht aus"

Mit seinen sieben Angestellten kümmert er sich um alle Boote. „Die Arbeit geht uns die nächsten zwei Jahre sicher nicht aus“, sagt er mit einem Grinsen. „Wir könnten sogar sehr gut noch einen Bootsbauer oder Motorenmechaniker gebrauchen.“ Erst neulich musste er wieder einen lukrativen Auftrag aus Südfrankreich ablehnen.

Riva-Boote im Konstanzer Hafen: Sie werden auch bei der kommenden Riva Classics wieder in Konstanz zu sehen sein. | Bild: Reiner Jäckle

Andreas Hagner ist Mitglied im Riva-Club Deutschland, der mit seinen mehr als 170 Mitgliedern jedes Jahr mit den „Riva Classics“ ein offizielles Riva-Treffen ausrichtet. Alle drei Jahre findet es am Bodensee statt. War 2015 Unteruhldingen noch ein Ausflugsziel, wurde Andreas Hagner im vergangenen Herbst vom Präsidenten des Riva-Clubs Deutschland, Konrad Börries, gebeten, das Treffen in Unteruhldingen zu organisieren. „Als ich mit der Idee zur Gemeinde und zum Hafenmeister gekommen bin, waren alle sofort begeistert“, berichtet er. „Ich wurde diesbezüglich wirklich sehr gut unterstützt.“

Fototermin am 1. Juli bei den Pfahlbauten

Von Donnerstag bis Sonntag, 28. Juni bis 1. Juli, sind nun 30 klassische und historische Riva-Boote im Unteruhldinger Hafen zu Gast. „Es wird ein beeindruckender Anblick“, ist sich Andreas Hagner sicher. „Beeindruckend wird auch die Aus- und Einfahrt der Boote jeden Tag.“ Für Besucher dürfte vor allem der Sonntag interessant werden, wenn zwischen 11 und 12 Uhr die jeweiligen Boote vorgestellt werden und im Anschluss ein Fototermin vor den Pfahlbauten stattfindet.

Zur Person Andreas Hagner ist 48 Jahre alt und lebt mit seiner Familie und Hund Carlo in Mühlhofen. Er ist Inhaber des Unternehmens Bootshalle Hagner. Der gelernte Bootsbauer mit Meisterbrief ist 1970 in Heilbronn geboren und zog mit seinen Eltern Monika und Helmut Hagner kurz darauf an den Bodensee. 2000 übernahm er den Betrieb seines Vaters und kümmert sich heute um mehr als 120 Boote, 40 davon Riva, die in einer 2016 gebauten Halle untergebracht sind.

Riva Classics 2018

am See zu Gast Die Riva-Boote: Der Bootsbauer Carlo Riva aus Italien hat mit seinem selbst entwickelten Bootstypen eine Legende unter den Booten geschaffen. Zwischen 1950 und den 1970er Jahren baute er etwa 4000 dieser exklusiven Boote aus Mahagoni und Chrom in höchster Qualität und unter Nutzung moderner Produktionsverfahren. Noch heute beeindrucken die Boote mit ihrer Eleganz und ihrem zeitlosen Stil und sind begehrte Sammlerstücke. Noch mehr als die Hälfte dieser Boote sind erhalten und werden von den Eignern restauriert, gepflegt und genutzt.

