von Peter Schober

Auch künftig wird in MühlhofenFaustball gespielt. Ob es allerdings noch einmal das Dreikönigsturnier geben wird, das am vergangenen Sonntag zum 20. Mal von der Mühlhofener Faustballabteilung ausgerichtet wurde, ist fraglich. "Wir werden sehen", wollte sich Jochen Egger, der Leiter der FaustballabteilungMühlhofen, auf Nachfrage dieser Zeitung nicht festlegen.

Noch acht Teams nehmen teil

Schon im Vorfeld des Turniers wurden aus den Kreisen der zum TSV Mühlhofen gehörenden Faustballabteilung Überlegungen laut, dass man einen Schlussstrich unter die Dreikönigsturniergeschichte ziehen möchte. Der Grund dafür: Es werde immer schwieriger, ausreichend Mannschaften zusammenzubekommen. Einschließlich der Gastgebermannschaft waren dieses Mal noch acht Teams beim Dreikönigsturnier in Mühlhofen am Start. Vor acht Jahren waren noch bis zu 19 aktive Mannschaften und neun Seniorenmannschaften mit dabei. Sie kamen aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. "Und gespielt wurde an zwei Tagen", erinnert sich Bürgermeister Edgar Lamm, der zu den Stammgästen auf der Zuschauertribüne zählt.

Jochen Egger (rechts) bekommt von Bürgermeister Edgar Lamm die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen. | Bild: Peter Schober

Sportart für Jung und Alt

Mittlerweile genügt aufgrund der geringeren Beteiligung ein Spieltag, um das Turnier auszutragen. Reine Seniorenmannschaften waren in diesem Jahr nicht angemeldet. Dabei ist gerade Faustball eine Mannschaftssportart, die man bis ins hohe Alter ausüben kann: Vor zwei Jahren lieferte Hans-Jörg Baumann vom Stadtturnverein Singen mit seinen 83 Jahren den Beweis dafür. Andererseits findet Faustball aber auch unter jungen Sportlern heute noch Anklang. In den Mannschaften, die am diesjährigen Dreikönigsturnier teilnahmen, war eine ganze Reihe 20- bis 30-Jähriger auszumachen. Auch junge Frauen waren mit dabei.

Uhldingen-Mühlhofen Faustballturnier steht vor dem Aus – 20. Auflage an Dreikönig wohl die letzte Veranstaltung in Mühlhofen Das könnte Sie auch interessieren

Zuschauerreihen lichten sich

Trotzdem beklagt Jochen Egger: "Der Nachwuchs macht sich rarer und rarer." Und die Arbeit, ein solches Turnier auszurichten, sei fast dieselbe, egal, ob nun acht oder 16 Mannschaften daran teilnehmen. Neben der schwindenden Teilnehmerzahl lichte sich in den vergangenen Jahren aber auch die Zuschauertribüne mehr und mehr. Zwischen den Spielern versammelten sich am vergangenen Sonntag gerade einmal ein paar alte Mühlhofener Faustball-Recken wie Manfred Egger, Otto Dobinsky und Franz Möcking, der bis zu seinem 73. Lebensjahr Faustball spielte. Und nicht zu vergessen, Peter Kleinemeier, der von Anfang an die Turnierleitung innehatte.

Für den Turniersieger, den VfB Friedrichshafen I, gab es einen Serrano-Schinken. Das Bild zeigt (von links): Jochen Egger, Michael Pieper, Lena Pieper, David Ressel, Jörg Ressel und Marc Gerhardt. | Bild: Peter Schober

Faustballabteilung 1920 gegründet

Angesichts des drohenden Endes für das Dreikönigsturnier kamen bei ihnen Erinnerungen an die Glanzzeiten des Mühlhofener Faustballs hoch. "Früher hatten wir bei unserem vereinsinternen Turnier immer um die zehn Mannschaften", erzählte Franz Möcking. Manfred Egger ergänzte: "Da haben viele Handballer gleichzeitig auch noch Faustball gespielt." Die Faustballabteilung ist eine der ältesten Abteilungen des TSV Mühlhofen. Sie wurde bereits 1920 gegründet.

Bodenseekreis Beim Faustball ist die Luft fast raus Das könnte Sie auch interessieren

Bezirksligaleiter appelliert an andere Mannschaften

"Wie es mit dem Dreikönigsturnier weitergeht, kann ich heute wirklich nicht sagen", erklärte Jochen Egger. Marc Gerhardt, Spielführer des Turniersiegers VfB Friedrichshafen I und gleichzeitigem Bezirksligaleiter, appellierte im Rahmen der Veranstaltung an die anderen Mannschaften, dem Dreikönigsturnier in Mühlhofen auch in Zukunft die Treue zu halten: "Es wäre jammerschade, wenn uns dieses Turnier verloren ginge", sagte er.

Die Platzierung Erster Platz: VfB Friedrichshafen I, zweiter Platz: TG Biberach, dritter Platz: TSV Allmendingen, vierter Platz: VfB Friedrichshafen II, fünfter Platz: Spielgemeinschaft Bad FriBiZell (Bad Saulgau, Friedrichshafen, Biberach, Zell am Neckar), sechster Platz: TSV Mühlhofen, siebter Platz: TV Engen, achter Platz: TSV Riedlingen