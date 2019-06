Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der K 7765 bei Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat. Laut Pressemitteilung fuhr der unbekannte Fahrer eines dunklen Kombis gegen 15.50 Uhr von Oberuhldingen kommend in Richtung Affenberg, als er in der Linkskurve nach dem Ortsende den entgegenkommenden Renault eines 28-Jährigen streifte.

Der Unbekannte fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei Meersburg bittet Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, sich unter 0 75 32/43 44 3, zu melden.