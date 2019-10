Beschrieben werden die jungen Männer nach Polizeiangaben wie folgt: Täter 1: blonde bis rotblonde kurze Haare, korpulent, trug einen schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas mit drei weißen Streifen an den Jackenärmeln und an den Hosenbeinen. Täter 2: schwarze Haare, schlank, weißen Verband an der rechten Hand, trug eine schwarze Jacke und helle Jeans mit auffallenden schwarzen, rechteckigen Aufnähern an beiden Knien. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meersburg, Telefon 0 75 32/4 34 40, zu informieren.