Uhldingen-Mühlhofen – Beeilung ist angesagt, wer an den Läufen des 14. Pfahlbau-Marathons am Samstag, 11. Mai, teilnehmen möchte. Denn am kommenden Sonntag, 5. Mai, ist Anmeldeschluss. Bis Dienstagmittag haben sich für die verschiedenen Läufe gut 390 Personen angemeldet, dazu kommen noch einmal 320 bei den Schülerläufen. Falls das Teilnehmerlimit von 900 Personen (ohne „Kids Run“) nicht erreicht werden sollte, besteht am Veranstaltungstag von 10 bis 12 Uhr und am Freitagabend zuvor von 18 bis 20 Uhr im Alten Bahnhof, Strandpromenade 2, noch die Chance auf eine Nachmeldung von zusätzlich fünf Euro (Erwachsene) beziehungsweise ein Euro (Kinder). Mit dabei sein werden auch die Sportlerinnen und Sportler, die sich im Rahmen des Trainings „SÜDKURIER bewegt“ auf die Läufe vorbereitet haben.

Der Pfahlbau-Marathon, gleichzeitig Auftakt zum Linzgau-Lauf-Cup, wird von der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen und dem TSV Mühlhofen veranstaltet und vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitet. Die Pfahlbauten, das Schloss Salem, der Affenberg und die Basilika Birnau sind Streckenabschnitte beim Halbmarathon, die das Laufen zu einem besonderen Erlebnis machen. „Natur erleben, herrliche Ausblicke auf den See genießen und dabei etwas für seine Gesundheit tun, das ist es, was den Uhldinger Pfahlbau-Marathon so besonders macht“, sagt Nadia Intelisano aus dem Organisationsteam.

Neben dem Halbmarathon für gut trainierte Teilnehmer bieten sich für nicht weniger ambitionierte Läufer ein kürzerer Volkslauf über zehn Kilometer oder der „4er“ über 4,2 Kilometer an. Für Nordic-Walking-Freunde ist eine Rundstrecke mit neun Kilometern Länge eingerichtet. Der sechs- bis 15-jährige Nachwuchs wiederum startet bei zwei verschiedenen langen Läufen des „Kids Run“ oder beim „Kids Pfahlbau 4er“. Im Festzelt gibt es Essen und Trinken im Anschluss an die Läufe.

Pfahlbau-Marathon