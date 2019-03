von Lorna Komm

Zum Internationalen Frauentag zeigte der Stammtisch der Mühlhofer Frauen in der Alten Fabrik eine Ausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht und bot Vorträge zu diversen Themen. Eigentlich sei der Tag ein Anlass zu feiern, was Frauen im vergangenen Jahrhundert bewegt hätten, aber es seien doch noch nicht alle Ziele erreicht. „Seit etwa fünf Jahren vermerken wir einen Anstieg der häuslichen Gewalt gegen Frauen", referierte eine Mitarbeiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses in Konstanz in ihrem Vortrag. Statistisch gesehen sterbe jeden dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt.

Mitarbeiterinnen von Frauenschutzhaus bedroht

357 Fälle von versuchten Mord- oder Tötungsdelikten im häuslichen Umfeld habe das Bundeskriminalamt im Jahr 2017 verzeichnet, 149 Frauen hätten die Gewaltausbrüche nicht überlebt, stellte die studierte Sozialpädagogin dar. Um sich und ihre Arbeit zu schützen, möchte sie nicht, dass ihr Name in der Zeitung veröffentlicht wird. Auch sie und ihre Kolleginnen würden von den gewalttätigen, verlassenen Ehemännern der misshandelten Frauen bedroht.

Betroffen von körperlichem, seelischem oder sexuellem Missbrauch seien Frauen aller Altersklassen und sozialen Schichten. „Man sieht nicht viel“, erklärte die Sozialpädagogin. Eine erste Hilfe erhalten betroffene Frauen aber auch aufmerksame Nachbarn oder Familienmitglieder am Telefon, weitere Maßnahmen bleiben individuell und anonym. Auf Nachfrage aus dem Publikum, wie die Einrichtung finanziert werde, antwortete die Sozialpädagogin, dass das Land Baden-Württemberg eines der wenigen sei, das Frauenhäuser nicht finanziere. Bewohnerinnen mit eigenem Einkommen zahlten selbst oder beantragten Hartz IV.

Die Ausstellung zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht mit historischen Fotos und Zeitungsberichten stößt auf großes Interesse. | Bild: Lorna Komm (lko)

„Baden-Württemberg ist auch fast das einzige Bundesland, das gemeinschaftliches Wohnen nicht unterstützt“, schlug Ulla Graepel den Bogen zu ihrem Vortrag über die Vorstellung des Wohnprojekts „Aufwind“. Gemeinsam statt einsam wohnt sie mit ihrer „Wahlfamilie“, wie sie die Gemeinschaft humorvoll bezeichnet, in einem Wohnquartier in Überlingen.

Viele Vorteile des gemeinschaftlichen Wohnens

Aus finanziellen Gründen konnte der Verein es in Überlingen nicht realisieren, eigene Gebäude zu bauen. Deshalb hätten die Mitglieder Wohnungen mit lebenslangem Wohnrecht bei einer Wohnbaugesellschaft angemietet. In Gemeinschaftsräumen werden Veranstaltungen angeboten, zum Teil auch öffentlich. Den Vorteil des gemeinschaftlichen Wohnens beschrieb Graepel damit, dass man aufeinander achte, aber jeder eine abgeschlossene Wohnung habe.

Lesungen von Beate Bank und Elisabeth Heckenberger rundeten das Nachtcafé ab. Martina Hartmann und Susanne Schubert spielten von Frauen komponierte Musik. „Das war ein interessantes Spektrum heute“, bilanzierte eine Besucherin.