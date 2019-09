Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Täter schlägt in Mühlhofen Mann nieder und raubt Handy

Ein Unbekannter schlug in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr an der Hauptstraße in Mühlhofen auf Höhe eines Pizzaservices einen 30-jährigen Mann dessen Angaben zufolge von hinten nieder und raubte ihm im Anschluss daran sein Mobiltelefon.