Uhldingen-Mühlhofen vor 3 Stunden

Täter demolieren an der Aachstraße geparkte Fahrzeuge

Unbekannte beschädigten am Donnerstag in der Zeit von 2 bis 2.30 Uhr mehrere an der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen abgestellte Autos, berichtet die Polizei.