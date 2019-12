Der Gesellschaftervertrag der Touristbetriebe Uhldingen-Mühlhofen GmbH (TUM) wird geringfügig geändert. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Demzufolge ist Gegenstand des Unternehmens jetzt nur noch der gewerbliche Betrieb des Sporthafens: Hier insbesondere die Gastliegerbetreuung, die gewerbliche Vermietung der Liegeplätze, das Kranen und Slippen sowie sonstige gewerbliche Tätigkeiten wie Hochdruckreiniger. Nach Darstellung von Kämmerin Gabriele Bentele wurden im Rahmen der Beauftragung der Wibera AG zur Vorbereitung der Rekommunalisierung der TUM GmbH im Jahr 2015 die im Gesellschaftervertrag genannten Aufgaben der Touristbetriebe GmbH bereits 2017 grundlegend geändert.

Aufgaben an Gemeinde zurückübertragen

Neben der öffentlichen Widmung der Parkplätze („Zum See“ und „Sport- und Funpark“) und der Zusammenlegung der Gärtnerei mit dem Bauhof seien auch die Anlagenpflege und die Verwaltung der Dauerliegeplätze im Hafen auf die Gemeinde zurück übertragen worden. Außerdem wird eine redaktionelle Änderung vorgenommen. Bisher war im Gesellschaftervertrag bestimmt, dass Bürgermeister Edgar Lamm als Geschäftsführer eine Stellenzulage in Höhe von vier Prozent seines Grundbezuges erhält. Diese Festlegung stamme noch aus der Zeit von Bürgermeister Weber, so Bentele. Dies sei von der GPA bei der Prüfung im Vorjahr erstmals beanstandet worden. Als Vergütung für die Geschäftsführertätigkeit wird jetzt eine „Aufwandsentschädigung“ in gleicher Höhe festgelegt.

Die TUM GmbH existiert unter diesem Namen seit 2008. Gegründet wurde das Unternehmen 1986 als Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen GmbH. Zum 1. Januar 2008 war die Tourist-Information unter der Bezeichnung Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen (TI) als Eigenbetrieb aus der bisherigen GmbH gelöst worden. Geschäftsfeld der TUM ist die Förderung eines umweltverträglichen und bürgerfreundlichen Tourismus. Dazu gehörten Gestaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Hoch- und Tiefbauten sowie Unterhaltung und Betrieb des Sporthafens, der Schiffsanlegestelle und des Parkplatzes zum See.

Pachtvertrag bereits Ende 2016 gekündigt

Den Pachtvertrag mit der TUM über den Parkplatz zum See und den Sport- und Funpark hatte die Gemeinde Ende 2016 gekündigt. Seit 2017 werden sie im Gemeindehaushalt geführt. Ebenso beschlossen wurden die Zusammenlegung von Gärtnerei und Bauhof und die Pflege der Grünanlagen durch die Gemeinde. Weitere Beschlüsse zur Wiedereingliederung in kommunale Trägerschaft sollen folgen. Lamm hatte die Zukunft der TUM schon bei einer Bürgerfragestunde infrage gestellt.