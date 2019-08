Wie die Polizei mitteilt, waren die 24-Jährige und der 30-Jährige aus bislang nicht vollständig geklärter Ursache mit der 30 Jahre alten Frau in Streit geraten, in dessen Verlauf diese von der 24-Jährigen festgehalten und von dem Mann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen wurde. Weiterhin wurde sie von der jüngeren Frau in den Arm gebissen und möglicherweise auch mit einem Messer bedroht, berichtet die Polizei. Die 30-Jährige musste daraufhin zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung, die im zwischenmenschlichen Bereich zu suchen sein dürften, dauern nach Angaben der Polizei an.