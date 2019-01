Die Landesstraße 201 (L 201) wird zwischen Ostern und Pfingsten komplett saniert. Diese „äußerst positive Nachricht“, wie es Edgar Lamm ausdrückte, teilte der Bürgermeister im Rahmen des Neujahrsempfangs mit. Im November hatte der Gemeinderat eine diesbezügliche Resolution verabschiedet mit der Begründung, dass die Sanierung der Straße angesichts der gravierenden Straßenschäden dringend notwendig sei. Verwiesen worden war darauf, dass bei einer Sperrung der Bundesstraße 31 die L 201 oft als Umleitungsstrecke genutzt werde und der zunehmende Schwerlastverkehr die Schäden verursacht habe. „Dort beim Fußgängerüberweg stolpert man eher als von einem Auto überfahren zu werden“, hatte es Gemeinderat Helmut Halbhuber ausgedrückt.

Arbeiten werden Anwohner fordern

Bürgermeister Edgar Lamm teilte nun mit: „Kurz vor Weihnachten hatten wir das erfolgreiche Gespräch mit dem Regierungspräsidium und wir freuen uns auf eine dann runderneuerte L 201." Er gab allerdings zu bedenken, dass die Bauarbeiten die Bevölkerung enorm fordern werden, da die Straßenbreite keine halbseitige Sperrung während der Arbeiten zulasse. Vielmehr müsse der jeweilige Bauabschnitt immer komplett gesperrt werden.

Die Unebenheiten der Straße sind hier deutlich zu erkennen. | Bild: Kleinstück, Holger

Umleitungen für Durchgangs- und Schwerlastverkehr

Der Durchgangsverkehr und insbesondere der Schwerlastverkehr sollen demnach großräumig umgeleitet werden. Wie Lamm weiter erläuterte, werden vom Rathaus in Oberuhldingen bis zum Ortsausgang in Mühlhofen insgesamt sieben Bauabschnitte in einem Zeitraum von voraussichtlich vier Wochen gebildet. Der Straßenverkehr werde dann jeweils innerörtlich umgeleitet, „auch die Busse, was dann mitunter die temporäre Verlegung von Haltestellen erfordert“, so Edgar Lamm.

Tempo 30 gilt weiterhin

Die L 201 soll einen lärmreduzierten neuen Straßenbelag bekommen. Die seit Spätherbst gültige Tempo-30-Regelung zwischen 22 und 6 Uhr morgens werde auch nach der Sanierung der Straße gelten, erläuterte Lamm.