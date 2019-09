Das Plangebiet

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Oberuhldingen und hat eine Fläche von 0,23 Hektar. Es umfasst ausschließlich das Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei mit Gewächshäusern und Nebengebäuden. Im Norden wird es begrenzt vom Sport- und Funpark mit Sportanlagen und dem Vereinsheim des FC Uhldingen , im Westen von Obstwiesen, im Süden von mehrgeschossiger Wohnbebauung an der Alten Uhldinger Straße und im Osten von der Zufahrt zum Sport- und Funpark. Ziel der Gemeinde ist es, bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Denn auch in Uhldingen-Mühlhofen besteht schon jetzt ein erheblicher Bedarf an einfacheren, preiswerten Wohnungen, der auf dem freien Markt aufgrund hoher Baulandpreise nicht gedeckt werden kann.