Noch nie gab es in Mühlhofen einen Umzug, der länger als eine Stunde ging. Doch am Samstag wurde diese Marke geknackt. Der Dämmerumzug vom Narrenverein Mühlhofen, der im Wechsel mit den Fastnachtsfreunden aus Untersiggingen ausgetragen wird, fand zum dritten Mal statt. Es ist einer der ersten Umzüge in der Region. Und die Rahmenbedingungen passten perfekt: Wetter, Temperatur, Zuschauer und Stimmung.

Burgermeister und Lamm verabschieden sich

Bereits beim Zunftmeisterempfang wird klar, dass es ein ganz besonderer Umzug werden wird. Zum einen gibt es mit 40 Gruppen und etwa 1700 Hästrägern eine Rekordteilnehmerzahl.

Video: Jäckle, Reiner

Außerdem ist es für den Präsidenten des Verbands Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine (VAN), Siegfried Burgermeister, der selbst in Uhldingen-Mühlhofen lebt, der letzte Dämmerumzug in seiner Funktion. Dasselbe gilt für Edgar Lamm, Bürgermeister der Gemeinde. Sein Nachfolger wird im März gewählt.

Der letzte Dämmerumzug als Präsident des VAN für Siggi Burgermeister (Zweiter von links), der von Schatzmeisterin Anja Würtele (links) begleitet wird. Für Edgar Lamm (Zweiter von rechts) ist es der letzte Dämmerumzug als Bürgermeister. Er wird von seiner Frau Christina (rechts) begleitet. | Bild: Jäckle, Reiner

Angeführt von der Kutsche mit den Narreneltern startet der Dämmerumzug in Mühlhofen fast pünktlich. Der Musikverein sorgt für die erste musikalische Unterhaltung, gefolgt vom Wolfsrudel und den Funkenhexen.

Video: Jäckle, Reiner

„Es ist immer schön, wenn man einen Umzug kommentieren darf, bei dem die eigenen Hästräger vorneweglaufen“, sagte der Präsident des Narrenvereins Mühlhofen, Sascha Manner, nach dem Umzug.

Die Mühlhofer Narreneltern Chrisian Rothmund (rechts) und Thomas Schinn (Mitte) führen in der Kutsche den Dämmerumzug an. Mit dabei ist die kleine Junghexe Eywa. | Bild: Jäckle, Reiner

Direkt nach den Gastgebern folgen die Konstanzer Teufel. Neben zahlreichen Gruppen aus der direkten Nachbarschaft sind auch weiter entfernt gelegene Zünfte dabei, wie die Gräfliche Narrenschaft aus Tettnang, die Narrenzunft Sattelbach City, die Narrenzunft Pfärrenbach, der Narrenverein Weißensberg und die Narrenzunft Quellwasser Aach.

Die Konstanzer Teufel sind auch beim Dämmerumzug in Mühlhofen. | Bild: Jäckle, Reiner

Auch wenn der Umzugsweg nicht allzu lang ist, die Gruppen haben Spaß und verteilen jede Menge Süßigkeiten an die zahlreichen Kinder am Straßenrand.

Video: Jäckle, Reiner

Es gibt aber auch jede Menge anderer Gruppen, die Unmengen von Konfetti und Stroh in die Haare der etwa 600 Besucher und auf den Straßen verteilen.

Am Rand des Dämmerumzuges haben die Besucher sichtlich Spaß. | Bild: Jäckle, Reiner

Nach einer guten Stunde sind die 40 Gruppen durch den Mühlhofer Ortskern gezogen.

Video: Jäckle, Reiner

Mittlerweile ist es dunkel. Die Narren ziehen in die Sporthalle, um dort ausgelassen weiter zu feiern. Zum Start der Fastnachtsumzugs-Saison können sie das noch, bis tief in die Nacht wurde gemeinsam gefeiert.

Der Narrenverein Buggensegel kommt mit einem motorisierten Gefährt zum Umzug. | Bild: Jäckle, Reiner

Beim Dämmerumzug mit dabei sind die Trubepflegler aus Oberstenweiler. | Bild: Jäckle, Reiner

Mit dabei ist auch der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher als Narrenrat des Narrenvereins Gablemale aus Grasbeuren. | Bild: Jäckle, Reiner

Video: Jäckle, Reiner

Der Narrenorden des Narrenvereins Mühlhofen dient hier sogar als Ohrring. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Oberuhldinger Narreneltern haben sichtlich Spaß beim Dämmerumzug. | Bild: Jäckle, Reiner

Ins Konfetti-Bad verschleppen die Echbecker Quellgeister diese Besucherin des Dämmerumzuges. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Monster aus Weißensberg haben einen fahrenden Sarg dabei, aus dem die Monster springen und die Besucher mächtig erschrecken. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Wikinger aus Wilhelmsdorf haben sogar ihr eigenes Schiff dabei. | Bild: Jäckle, Reiner

Diese drei Vertreter des Narrenvereins Schloßbühler aus Mennwangen feiern kräftig beim Dämmerumzug. | Bild: Jäckle, Reiner

Ein Klufenmichel aus Neufrach verteilt sein Konfetti. | Bild: Jäckle, Reiner