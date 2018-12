von Eva Maria Vaassen

Das Amtsgericht Konstanz hat einen 23-jährigen Mann wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Zwei mitangeklagte Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden wegen Beihilfe zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die drei Männer saßen seit August in Untersuchungshaft, einer wurde bereits Anfang September wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hintermann horcht Frau über Vermögensverhältnisse aus

Das Trio soll im Frühjahr an einem Betrug beteiligt gewesen sein, bei dem eine 77-jährige Frau aus Uhldingen-Mühlhofen 120 000 Euro Bargeld sowie Schmuck und Goldbarren im Wert von 54 550 Euro verlor. Dabei sollen sie im Auftrag eines Hintermanns aus der Türkei als "Abholer" agiert haben.

Der Mann, dessen Identität mittlerweile bekannt ist, soll sich bei der Rentnerin in akzentfreiem Deutsch als Polizeibeamter aus Friedrichshafen ausgegeben haben. Als solcher habe er sie vor geplanten Einbrüchen in ihrem Wohnviertel gewarnt. Geschickt habe er die Frau über ihre Vermögensverhältnisse ausgehorcht und sie dazu gebracht, ihm den gesamten Inhalt ihres Tresors aufzuzählen.

Dann soll er angeboten haben, die Wertsachen vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Dazu soll er sie aufgefordert haben, nachts alles in einer Tasche verpackt vor die Haustür zur Abholung bereitzustellen. Abgeholt wurde diese Tasche dann gegen ein Uhr nachts von den drei jetzt verurteilten Männern.

Seniorin durch Telefonat tief verunsichert

Vor Gericht schilderte die 77-jährige Geschädigte, wie der Mann sie drei Stunden am Telefon festgehalten und auf sie eingeredet habe. "Der hat mich richtig fertig gemacht", erzählte sie. "Ich war wie hypnotisiert, mein Verstand war völlig ausgeschaltet".

Angeklagte sagen aus, nichts von dem Betrug zu wissen

Der 23-jährige Hauptangeklagte erklärte vor Gericht, er sei unwissentlich in diese Sache geraten. Ein Bekannter aus der Türkei habe ihn telefonisch gebeten, eine Tasche, in der sich sein Geld befinde, bei seiner Tante in Mühlhofen abzuholen. Er habe sich noch am gleichen Abend einverstanden erklärt und seinen 21-jährigen Freund gebeten, ihn zu fahren.

Weil sie bereits mehrmals zu dritt abendliche Ausflüge gemacht hätten, nahmen sie auch diese Mal den 23-jährigen Mitangeklagten mit. Im Raum Konstanz seien sie dann von dem Bekannten per Handy nach Mühlhofen dirigiert worden. Der Anrufer habe ihm gesagt, die Tasche stehe vor dem Haus, an dem in Kürze ein Licht angehen würde. So sei es dann auch gewesen.

5000 Euro als Lohn

Als er auf der Rückfahrt den Inhalt der Tasche grob inspiziert und viele Geldkuverts gefunden habe, habe er sich noch nichts gedacht. Für "normal" habe er es auch gehalten, dass der Bekannte aus der Türkei ihm erlaubt habe, 5000 Euro aus der Tasche als Lohn für die Dienstleistung an sich zu nehmen. Als der Anrufer aus der Türkei am nächsten Tag verlangt habe, dass er und seine Begleiter die Tasche in die Türkei bringen sollten, sei er aus der Sache ausgestiegen.

Mitangeklagte geben sich ahnungslos

Das Gericht verurteilte ihn als Mittäter, milderte die Strafe aber, weil er die Identität des Hintermanns preisgegeben hat. Spätestens durch das konspirative Vorgehen und die hohen Vermögenswerte in der Tasche hätte er hellhörig werden und die Sache abbrechen müssen, stellte das Gericht fest. Das Gleiche galt für die wegen Beihilfe verurteilten Mitangeklagten, die sich ebenfalls völlig ahnungslos gaben. Allerdings war deren Tatbeitrag wesentlich geringer. Als Einziger entschuldigte sich der 21-Jährige vor Gericht bei der Geschädigten.

Fälle häufen sich

Bereits seit 2017 häufen sich im Bodenseeraum Betrugsfälle mit falschen Polizisten. Sie rufen unter der gefälschten Nummer 110 oder der der örtlichen Polizei an und warnen vor geplanten Einbrüchen oder vor Kriminellen. Dann bieten sie Hilfe an. Die Kriminalpolizei geht von bandenmäßigen Strukturen aus.