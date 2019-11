Aufgrund des derzeit nach wie vor minimalen Zinssatzes ist das Vermögen der Stiftung Uhldingen-Mühlhofen nicht weiter gestiegen. Der Stiftungsrat hatte keinerlei Schwierigkeiten, den Haushalt der Stiftung zu beschließen. Geplant ist zum Jahresende ein Stand von 401 161,10 Euro – genau so viel wie zum Ende vorigen Jahres.

Punktlandung im Jahr 2018

Gemeindeamtsinspektorin Monika Eisele zufolge, belief sich das Stiftungsvermögen Ende 2018 auf 401 306 Euro. Im Haushaltsplan waren Einnahmen und Ausgaben von 20 100 Euro im Verwaltungshaushalt, im Vermögenshaushalt null Euro veranschlagt. Im Verwaltungshaushalt schlugen insbesondere der Seniorenausflug (13 603 Euro), die Weihnachtsfeier und der Seniorennachmittag (2769 Euro), Hallenbadeintritt (2062 Euro) sowie Prüfgebühren der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (1666 Euro) zu Buche. Die wesentlichen Einnahmen stellten Zinseinnahmen von 1546 Euro sowie der Eigenanteil der Senioren und die Zuwendungen der Gemeinde von zusammen 18 554 Euro dar. Einnahmen und Ausgaben betrugen 20 099,99 Euro. „Eine Punktlandung“, so Eisele.

Investition in Immobilien abgelehnt

Der nächste Haushaltsplan nach der kommunalen Doppik weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt Einnahmen und Ausgaben von 19 000 Euro aus. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen beträgt zum Jahresende 2020 401 161,10 Euro, auf die die Stiftung aber nicht Zugriff hat. 14 500 Euro sind im kommenden Jahr für den Seniorenausflug, 2100 Euro für die Seniorenweihnachtsfeier, 2000 Euro für die Hallenbadnutzung, und 400 Euro für den Seniorennachmittag vorgesehen. Monika Eisele rechnet mit nur noch 100 Euro Zinseinnahmen. Bürgermeister Edgar Lamm machte darauf aufmerksam, dass die Stiftung nur in Anlagen investieren dürfe, bei denen Wertverluste praktisch ausgeschlossen sind. „Alles sollte mündelsicher angelegt werden.“ Eine Investition in Immobilen habe man bereits in den Vorjahren abgelehnt, sagte der Bürgermeister, der auf eine Änderung auf dem Zinsmarkt hofft.

Vermögen aus zwei Erbschaften gebildet

Bei der Stiftung Uhldingen-Mühlhofen handelt es sich um eine örtliche Stiftung im Sinne der Gemeindeordnung. Sie wurde im Februar 1988 von der Gemeinde gegründet und im November 1990 vom Landratsamt als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts genehmigt. Das aus zwei Erbschaften gebildete Stiftungsvermögen betrug anfangs 373 435 Euro. Der Stiftungsrat setzt sich aus Mitgliedern des Gemeinderats zusammen. Stiftungsvorstand ist seit August 1994 Monika Eisele.