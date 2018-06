von Mardiros Tavit

Er stieg auf sein Kreidler-Moped und fuhr los. "Ich bin so weit gefahren wie es ging", erinnert sich Norbert Sand heute noch genau an die Szene, wie er als junger Mann von zu Hause in Münster auszog und an der Nordseeküste landete. Was Sand damals, 1962, nicht wissen konnte: Dass er Jahre später als der Birnau-Maler sein 20-Jähriges begehen wird.

"Ich wollte schon als Kind immer nur malen", erzählt Sand. In der Schule habe er für seine Bilder immer nur Einsen bekommen. Als Zehnjähriger malte Sand den Springreiter Hans Günter Winkler mit seiner Wunderstute Halla, wie dieser durch den Siegerkranz springt. Das Bild hat er heute noch, veredelt mit dem Autogramm des Olympioniken.

"Du wirst mal Kirchenmaler"

"Du wirst einmal Kirchenmaler", gibt Sand die Worte seines Schulleiters wieder. "Aber erstmal wirst du Maler, damit du deine Familie nicht von der Kunst ernähren musst", habe der Direktor hinzugefügt. So kam es auch. Sand lernte das Malerhandwerk.

Als er den Gesellenbrief in der Hand hatte, ging er zu seinem Vater. Auf den Wunsch "ich möchte Kunst studieren" hörte er vom Vater: "Jetzt verdien' erstmal deine Kost." 1,78 D-Mark habe er auf dem Bau verdient. "Ich habe mehr Schläge als Essen bekommen und einmal schlug ich zurück."

Mit 17 Jahren zog er allein los

Daraufhin sei er auf seine Kreidler gestiegen und losgefahren. Da war er 17 Jahre alt. Mit dem Malerhandwerk verdiente er sein Geld. 1962, nach der großen Sturmflut, strich er an Lale Andersens Haus die Fensterrahmen. Die prominente Sängerin wohnte auf der ostfriesischen Insel Langeoog. Sie war nicht die letzte Prominente, der Sand begegnen sollte.

Nachdem er seine Wehrpflicht geleistet hatte, zog es Sand wieder in die alte Heimat nach Münster. Er wollte umlernen. "Doch das Bauzeichnen war contra mein Freihandzeichnen." Sand wollte damit nicht weitermachen, aber auf der Schiene bleiben.

Über den zweiten Bildungsweg studierte er Hochbautechnik in der Pfalz. Danach führte er 20 Jahre lang in Münster gut situiert ein bürgerliches Leben. Zwischenzeitlich arbeitete er für das Regierungspräsidium. "Aber das war nichts für mich. Zu viel Bürokratie, zu viele Baustopps."

1994 dann der radikale Schnitt

Der Malerei blieb Sand immer verbunden, hatte nebenher ein Bild- und Rahmenatelier und gründete 1990 den Kunstverein Staffelei Sendenhorst, der heute noch existiert. "Ich hatte eigentlich gut gelebt", findet Sand. Doch dann sei es "von 100 auf 0" gegangen. Es war das Jahr 1994. Sand machte eine radikale Kehrtwende, entschied sich für das Künstlerdasein.

Er trennte sich von allem Bürgerlichen, auch vom Alkohol. "Es war eine Befreiung vom Beruf hin zur Berufung als freischaffender Künstler." Die Kinder und die jetzt geschiedene Ehefrau waren gut versorgt. "Allen alten Ballast abgeworfen. Trennung von Haus und Hof und anderen Annehmlichkeiten, Abstand von allen gesellschaftlichen Zwängen", zählt Sand auf.

Die Plattform am Birnauer Oberhof ist einer der Malorte von Norbert Sand. Hier gibt er auch Malkurse. Viele seiner Schüler kommen öfter, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. | Bild: Mardiros Tavit

Maler wollte Sand sein. "Ich hatte bis dahin immer einen Leidensdruck." Jetzt wollte er die materielle Denke reduzieren, am besten ganz streichen, fing bei Null neu an. Es sei seine Befreiung gewesen, sagt er. "Ich wollte in den Tag leben, nichts Großes planen oder von anderen verplant werden." Seine 170 Quadratmeter Wohnfläche tauschte er gegen die neun Quadratmeter eines Wohnmobils. "Aber eigentlich wollte ich mit Pferd und Hund einmal um die Welt reiten." Es wurden dann mehrere Pferdestärken.

Mit dem "Art-Mobil" quer durch die Welt

Das Wohnmobil wurde in Art-Mobil umgetauft. Auf seiner Reise im Norden Deutschlands fand er eine neue Partnerin, die sein Freiheitsbestreben teilte. Zusammen reisten sie durch Europa, überwinterten auf den Kanaren. Im Frühjahr setzten sie mit dem Schiff von Bremerhaven nach Kanada über. Es folgte eine Tour durch Kanada, Alaska und weitere 30 Bundesstaaten der USA. Mexiko wurde das Überwinterungsdomizil.

Nach vier Jahren fuhren sie zurück in die alte Heimat. Aber diesmal ging es nicht zurück ins Münsterland. "Ich wollte an den Bodensee", die Heimat seiner Partnerin. "Hier bin ich wieder rückfällig geworden", sagt Sand schmunzelnd. Damit meint er nicht den Alkohol, sondern die Sesshaftigkeit. In Salem baute das Paar ein Haus.

Überlingen wurde zu kompliziert, also ging er an die Birnau

Die Überlinger Promenade sollte seine neue Wirkstätte werden, erzählt Sand. "Bauamt, Gartenbauamt und viele mehr, es wurde ganz schnell ganz kompliziert und ich habe meine Fühler woanders ausgestreckt." An der Birnau fand Sand es sehr schön.

Und tatsächlich: Beim damaligen Prior Pater Michael Schauler fand er Gehör, durfte oben an der Wiese stehen und malen. Das wiederum war dem Naturschutzbund und dem Landschaftsbund nicht Recht. Nach einem Ortstermin einigten sich alle auf den Standort, den Nobert Sand seitdem mit seinem Art-Mobil belegt.

Nach 20 Jahren als Birnau-Maler längst etabliert Obwohl Norbert Sand die Genehmigung vom Prior der Birnau für den Standort hatte, musste er immer wieder darum kämpfen, sein Naturatelier zu behalten. Einmal schickte ein Denkmalschützer des Regierungspräsidiums einen Räumungsbefehl. Grundlos, wie sich herausstellte, nachdem Sand sich gewehrt hatte. Sand erklärt, er habe seinem Kontrahenten sogar eine Erpressung nachweisen können. Denn der Beamte habe die öffentlichen Zuwendungen an die Birnau streichen wollen, solange Sand an der Birnau stehe. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde habe dem Spuk ein Ende bereitet. Auf der Plattform am Birnauer Oberhof ist einer der Malorte von Norbert Sand. | Bild: Mardiros Tavit Ein anderes Mal sollte er den Abfallcontainern des neuen Kioskpächters weichen. Auch dagegen wehrte sich Sand mit Erfolg. Er steht mit seinem Art-Mobil immer noch auf dem Birnauer Parkplatz, seit nunmehr 20 Jahren. Er hat sich etabliert und als der Birnau-Maler einen Namen gemacht. Vom Weinetikett zum Kunstdruck Zur 250-Jahr-Feier der Basilika Birnau im Jahr 2000 wurde für den markgräflichen Jubiläumswein, der in den Birnauer Hanglagen wächst, ein Etikett gesucht. Prior Michael ermutigte Norbert Sand, ein Bild einzureichen. Und tatsächlich: "Basilika Birnau mit Kirchhalde" gewann den Wettbewerb. So zierte das Bild die Jubiläumsflaschen und Sand konnte die Nachfrage nach dem Bild nur dadurch befriedigen, dass er es als Kunstdruck veröffentlichte. Es wurde zum beliebten Souvenir für Touristen aus aller Welt. Auch Persönlichkeiten lernte der Maler kennen Als der damalige Bundespräsident Horst Köhler an der Birnau zu Besuch war, nahm er sich Zeit für eine längere Plauderei mit Norbert Sand. Bei einem Filmdreh an der Birnau kam Hauptdarsteller Hardy Krüger junior öfter in den Drehpausen bei Sand vorbei. Bei Ivan Rebroffs erstem Auftritt malte Sand dessen Porträt vom Plakat ab. Sand erzählt, dass Rebroff glaubte, das Bild sei ein Geschenk für ihn. Er habe sich mit dem Sänger darauf verständigt, dass dieser das Bild signiere und dafür das zweite Bild erhalte. Norbert Sand kam im Laufe der Jahre an viele prominente Autogramme. "Ich habe hier die schönste Galerie der Welt" Sand kann viel von Ärger mit Mitmenschen erzählen: von Neidern, Plagiatoren, Wildpinklern. Aber am Ende überwiege das Positive, sagt er: "Ich habe hier die schönste Galerie der Welt, in Gottes freier Natur." Ohne Schwellenangst könnten die Besucher an seinen Bildern vorbeiflanieren. Und wenn er gefragt werde, ob es ihm nicht langweilig werde, gebe er zur Antwort: "Die Jahreszeiten haben ihre eigenen Farben und jeder Tag hat seine verschiedenen Stimmungen. Jede Stunde hat ein anderes Licht- und Schattenspiel."

