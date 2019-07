Ausgerichtet wird es zum 18. Mal von der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Familientreff Kunter-Bund sowie weiteren Institutionen und Vereinen. Die verschiedenen Veranstaltungen sind in einem Informationsblatt aufgelistet, das auch auf der Internetseite der Gemeinde eingestellt ist. Die verbindliche Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen muss am Mittwoch, 3. Juli, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses in Oberuhldingen erfolgen, soweit nicht bei dem Programmpunkt vermerkt ist, dass der Veranstalter selbst die Anmeldung entgegennimmt.

Jeder kann nur sein Kind anmelden

Organisatorin Katharina Haag vom Hauptamt macht darauf aufmerksam, dass jeder nur sein eigenes Kind anmelden kann. Die Kostenbeiträge sind bar am Anmeldetag zu bezahlen. Der Nachwuchs ist während der Veranstaltungen durch die Gemeinde unfall- und haftpflichtversichert. Außerdem wird es wieder eine dreiwöchige Ferienfreizeit vom Montag, 29. Juli, bis Freitag, 16. August, geben, dieses Jahr wieder in der Grundschule in Mühlhofen. Plätze sind noch für die zweite und dritte Woche frei, Anmeldungen bei Katharina Haag, Telefon 0 75 56/7 17 21 oder per E-Mail unter k.haag@uhldingen-muehlhofen.de.