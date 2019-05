Kennen Sie noch Mario Kopper? Ja, der ehemalige Tatort-Partner von Lena Odenthal (bis Januar 2018) war auch dabei, als Schauspieler Andreas Hoppe, der den Kommissar in 57 Folgen gespielt hat, nach Sizilien aufbrach, um in der Heimat von Marios Mutter Material für ein Kochbuch zu sammeln. Bei der „WortMenue“-Veranstaltung im Restaurant „Jägerhof“ in Uhldingen-Mühlhofen stand diese Hommage an die Insel der einfachen, aber intensiven und vielfältigen Genüsse im Mittelpunkt.

Hoppe erhält viel Applaus für pointierte Aussagen

Den Erwartungen der 120 Besucher wurden Hoppe und Kopper allemal gerecht: bei der Lesung des Schauspielers, bei unkonventionellen Antworten auf die Fragen von Moderatorin Karin Wehrheim und bei den pointierten persönlichen Positionen – sei es zum Stichwort Mafia, mit der er auch in seinem letzten Tatort konfrontiert worden war, oder zu Donald Trump. Ja, bisweilen gab es Szenenapplaus für den Berliner, der sich am Ende viel Zeit nahm, sein Buch zu signieren.

Er erzählt von der großen Gastfreundschaft der Sizilianer

Den Text habe er selbst geschrieben, glaubte Andreas Hoppe betonen zu müssen. Anschaulich und amüsant beschreibt er darin seine Eindrücke in Syrakus und Taormina, die alten historischen Wurzeln von Tempeln und Theatern sowie die bleibenden Erinnerungen an die im Grunde einfache, aber von vielen Einflüssen geprägte authentische Küche. Haften geblieben sind ihm auch die Begegnungen mit den Menschen und deren Gastfreundschaft – stets vor dem Hintergrund des „feurigen Herrschers und Gebieters“, wie er den Ätna auch nennt.

„Jägerhof“ serviert Speisen aus Hoppes Buch

Die Rezepte haben ihm freundliche Sizilianer empfohlen. Gekostet und für gut befunden hatte sie der Schauspieler selbst vor Ort. Dass es sich lohnt, diese auszuprobieren, bestätigte auch die Zubereitung der Speisen durch den „Jägerhof“. Auf der Spezialkarte für den sizilianischen Abend hatten die Küchenchefs Stephan Rupprecht und Thomas Bredenkamp ausschließlich Rezepte aus Hoppes Buch angeboten und diese mit den Originalzutaten sehr geschmackvoll zubereitet – vom Meeresfrüchtesalat über die Linsensuppe mit Orangen und Oliven bis zum Orangenhuhn mit Couscous. Auch, dass es auf Sizilien in San Vito Lo Capo tatsächlich ein Couscous-Festival gibt, erfuhren die aufmerksamen Zuhörer von Hoppe nebenbei. Ein Beispiel für die viel beschworene sizilianische Lebensfreude. „Die hat mir nach den ganzen Vorfällen im ‚Tatort‘ gutgetan“, sagte Hoppe.