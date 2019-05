von Lorna Komm

Mal einfach nur lustig, mal satirisch und auch mal bitterbös oder hart an der Grenze des guten Geschmacks zogen die drei Kabarettisten der Leipziger Pfeffermühle bei ihrem Auftritt über Einwanderungspolitik, MeToo-Debatte, Helikopter-Eltern oder die Zustände in Seniorenheimen her. Teils stand das Trio komplett auf der Bühne, teils glänzten Frank Sieckel, Rainer Koschorz und Rebekka Köbernick bei Soloauftritten. Bei den Gesangsnummern wurden sie von Hartmut Schwarze (Klavier) und Steffen Reichelt (Schlagzeug) begleitet.

Kabarettisten nehmen ihre Heimat aufs Korn

Angela Merkel, Jens Spahn, Kevin Kühnert: Kaum ein amtierender Politiker wurde nicht zumindest in einem Nebensatz verballhornt. Am besten kam noch Willy Brandt weg. „Den sollte man exhumieren, der hat nach seinem Tod noch mehr Charisma als die heutigen Politiker.“ Immer wieder nahm das Ensemble die Situationen in ihrer ostdeutschen Heimat auf Korn. Mit recht schwarzem Humor witzelten sie über Hetzjagden Rechtsradikaler, das Städtesterben oder den Ärztemangel. Nicht mal mehr eine offene Kneipe, in der man den Frust ertränken könne, gebe es vielerorts noch.

Rebekka Köbernick überzeugt als „Svetlana“

Einfach nur amüsant dagegen war der Soloauftritt von Rebekka Köbernick als russische „Svetlana“. In High Heels stöckelnd und mit dem Flachmann in der Handtasche lamentierte sie über ihren hohen Verschleiß an Ehemännern. Mit Pelzmantel und Kittelschürze bekleidet habe sie früher im Rotlichtgewerbe ihre Dienste angeboten, erzählte sie, während sie selbstbewusst durch das Publikum lief und männliche Zuschauer massierte. Obwohl keine Zugabe gegeben wurde, schienen die Zuschauer zufrieden. Von vielen Seiten war nach dem Auftritt zu hören, das Programm sei eine „gute Mischung“ gewesen.