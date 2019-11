Teilweise für Unverständnis und Unmut hat der im Oktober vom Gemeinderat beschlossene Anstieg der Abwassergebühr gesorgt. So müssen die Bürger rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres 85 Cent Schmutzwassergebühr pro Kubikmeter und als Niederschlagswassergebühr 70 Cent pro Quadratmeter überbaute und befestigte Fläche zahlen. Zuvor waren es 38 beziehungsweise 22 Cent. Der Wasserpreis ist von 1,67 Euro um vier Cent auf fortan 1,71 Euro pro Kubikmeter gestiegen.

Diese rückwirkenden Änderungen der Wasserversorgungs- und Abwassersatzung sind jedoch nicht zu beanstanden. Das hat das Landratsamt einer Bürgerin mitgeteilt, die um rechtliche Überprüfung gebeten hatte. Die Gemeinde hatte im November vorigen Jahres in ihrem Gemeindeblatt eine Anpassung der Gebühren angekündigt, auch im Gemeinderat wurde darauf hingewiesen. Außerdem hatte sie mitgeteilt, dass diese Änderung nicht mehr 2018 erfolgen könne und es vorgesehen sei, diese 2019 zu beschließen und sie rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft zu setzen. „Ein solches Vorgehen wird auch von der gängigen Rechtssprechung als zulässig erachtet“, schrieb das Amt der Bürgerin.

Sukzessive Senkung ab 2012

Kämmerin Gabriele Bentele nahm auf Anfrage des SÜDKURIER ausführlich Stellung. Bis zum Jahr 2011 lag die Schmutzwassergebühr bei 1 Euro und die Niederschlagswassergebühr bei 72 Cent, also annähernd bei den jetzt kalkulierten Beträgen. Danach sei eine sukzessive Senkung der Abwassergebühren erfolgt, um die Überschüsse aus den Jahren 2003 bis 2010 abzubauen. So lagen sie von 2012 bis 2014 für Schmutz- und Niederschlagswasser bei 67 und 21 Cent, von 2015 bis 2016 bei 59 und 19 Cent sowie von 2017 bis 2018 bei 38 und 22 Cent.

Die Überschüsse seien bereits ab dem Jahr 2003 durch die damalige Umstellung auf die gesplittete Abwassergebühr aufgrund fehlender beziehungsweise unrichtiger Kalkulationsgrundlagen entstanden, da die gesplittete Abwassergebühr 2003 in Baden-Württemberg „noch völliges Neuland“ gewesen sei, so die Finanzchefin. Mit in die damals von einem Büro erstellte Kalkulation einbezogen worden sei das Investitionsprogramm der Gemeinde für Entsiegelungsmaßnahmen. „Diese Zuschüsse führten zu einer starken Reduzierung der versiegelten Flächen um rund 65 000 Quadratmeter“, teilte Bentele mit.

Sie erläuterte weiter, dass der Niederschlagswassergebühr versiegelte Flächen von rund 340 000 Quadratmeter zugrundeliegen, „was für eine Gemeinde unserer Größenordnung verhältnismäßig wenig Fläche darstellt“. Bei dieser Gebühr gelten die versiegelten, an den Kanal angeschlossenen Flächen als Berechnungsgrundlage. Bei Mehrfamilienhäusern verteile sich die Gebühr auf die vielen einzelnen Wohnungen. Insbesondere Gewerbeflächen wie Einkaufsmärkte oder Hallen mit großen Abstellflächen seien von der jetzigen Erhöhung der Niederschlagswassergebühr betroffen.

Bentele erläuterte: „Die Erhöhung belastet nur die Grundstückeigentümer spürbar, die größere versiegelte Flächen haben.“ Die Flächen verursachten jedoch auch die Kosten für die Einleitung des Niederschlagswassers. Bei einem Ein- und Zweifamilienhaus von rund 100 Quadratmetern Berechnungsfläche für das Niederschlagswasser betrage die Jahresgebühr jetzt 48 Euro mehr beziehungsweise 4 Euro pro Monat. Die Erhöhung der Schmutzwassergebühren beläuft sich laut der Kämmerin für einen Vierpersonenhaushalt bei angenommenen 120 Kubikmetern auf 102 Euro Jahresgebühr gegenüber 45,60 Euro bisher. Das macht 4,70 Euro monatlich mehr.

Deutliche Senkung von 2012 bis 2016

Die Finanzexpertin wies auf einem Beschluss des Gemeinderates hin, demzufolge alle Gebührenüberschüsse aus den Jahren 2003 bis 2018 den Bürgern zugutekommen sollen. Eine Verpflichtung bestehe nur innerhalb von fünf Jahren nach Entstehen des Überschusses. „Dies führte zu dieser deutlichen Senkung der Gebühren in den Jahren 2012 bis 2016“, sagte die Leiterin der Kämmerei. Schon bei der Kalkulation für die Jahre 2017 bis 2018 sei aber deutlich geworden, dass die Gebühren nach Aufbrauchen der Gebührenausgleichsrückstellung ansteigen werden.

In öffentlichen Beratungen immer deutlich gemacht

Bentele betonte: „Dies wurde immer sehr deutlich in den öffentlichen Beratungen im Gemeinderat.“ Genau genommen würden jetzt einfach die entstandenen Kosten der Abwasserreinigung auf die Bürger umgelegt. Bei den Abwassergebühren sei die Gemeinde verpflichtet, eine kostendeckende Gebühr zu erheben. Ein Defizit beim Eigenbetrieb Abwasser müsste die Gemeinde aus den Steuermitteln aller Steuerzahler tragen, was dem Grundsatz der Finanzierung einer Verbrauchsgebühr („wer die Einrichtung nutzt, soll auch die Kosten tragen“) komplett entgegenstehe.