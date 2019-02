von Tobias Lange

Ein besonderes Naturschauspiel gibt es in in Uhldingen-Mühlhofen zu sehen. Hunderte Vögel versammeln sich in diesen Tagen in den Abendstunden im Naturschutzgebiet Seefelder Aachmündung. Darunter Enten, Schwäne, Gänse und Möwen.

Auch Sturmmöwen steuern die Schlafplätze im Naturschutzgebiet an. | Bild: Lange, Tobias

Oder, wie auf diesem Bild zu sehen, Komorane. Während sich die übrigen Wasservögel auf dem Bodensee niederlassen, sucht sich der Komoran einen Schlafplatz in luftiger Höhe.

Abends fliegen hunderte Vögel das Seefelder Achmündung an, um dort zu übernachten. | Bild: Lange, Tobias

Vor dem Hintergrund des grauen Abendhimmels und im schwindenden Licht der untergehenden Sonne entsteht so eine beinahe unheimliche – aber auf jeden Fall beeindruckende – Atmosphäre. Alfred Hitchcock hätte es nicht besser machen können.

Auch die Rostgänse, die derzeit tagsüber auf dem Schlosssee in Salem anzutreffen sind, übernachten in dem Naturschutzgebiet.