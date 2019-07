von Theo Wieland

Zusammen mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger erinnern die Zisterzienser des Priorates Birnau, Pater Prior Johannes, der für Deisendorf und Nußdorf zuständige Pfarrkurat Pater Bruno und der im Altenheim St. Franziskus in Überlingen wohnende Bruder Bernhard, ihr Mitarbeiterteam sowie Gläubige aus Nah und Fern am Sonntag, 7. Juli mit Prozession und festlicher Liturgie an die Wiederaufnahme der Wallfahrt vor 100 Jahren.

Seit 1971 basilica minor

Die Birnaukirche, seit 1971 von Papst Paul VI. zur „basilica minor“ erhoben, war nämlich von 1808 bis 1919 geschlossen und diente als Lagerraum für landwirtschaftliche Produkte und Geräte. Die durch die Politik Napoleons hervorgerufene Veränderung der politischen und kirchlichen Landschaft durch Säkularisation wirkte sich auch auf die Wallfahrtskirche Birnau aus, die zur Salemer Reichsabtei gehörte.

Birnauer Gnadenbild im Salemer Münster gehütet

Bereits zum 50. Jubiläum 1969 beschrieb der damalige Abt Kassian Lauterer der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau in seiner Broschüre „Birnau – 50. Jubiläum der Wiederbesiedlung durch die Zisterzienser“ den Tag des Wallfahrtsneubeginns am 20. November 1919. Er hielt sich an den Augenzeugenbericht seines damaligen Ordensmitbruders Pater Maurus Stratz: Birnau ist „seiner erhabenen Bestimmung entfremdet“. Das markgräflich-badische Haus in Salem hütete mit dem dorthin gebrachten Birnauer Gnadenbild der „mater amabilis“, der liebenswürdigen Mutter, ein „treues Kleinod im Salemer Münster„.

Adelsfamilie unterstützt Birnau

Diese Fürsorge der Adelsfamilie in der Nachfolge des Klosters Salem wird immer wieder betont. Prinz Max von Baden sagte zum verregneten Umzugstag des Gnadenbildes: „Die Tränen Salems sind mächtiger als die Sonne Birnaus.“ Doch die geistige Sonne ging schnell im Herzen auf, auch wenn am 31. August 1941 in nationalsozialistischer Zeit die Birnau und das Priorat nochmals geschlossen wurden und Markgraf Berthold von Baden das Gnadenbild rettete. Es kehrte nach Wiedereröffnung der Wallfahrt durch Pater Oswald Rettich in den ersten Maitagen 1945 erneut nach Birnau zurück.

Gottesdienst zur Wiedereröffnung der Birnau am 20. November 1919: Für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurde die Aufnahme vom Kunstverlag Josef Fink, in dem das Buch „Barockjuwel am Bodensee – 250 Jahre Wallfahrtskirche Birnau“ erschienen ist. | Bild: Zisterzienserabtei Wettingen, Mehrerau

Die Wallfahrtskirche wurde 1946 Pfarrkuratie für Deisendorf und Nußdorf. „Wir atmeten auf und waren froh, als im Mai 1945 die Zisterzienser, unsere alte Herrschaft, wieder kamen“, sagte Rufina Schupper, die aus Hödingen stammende Wirtschafterin des Hofguts Maurach. Ein großer Tag muss die Wiederaufnahme der Birnau-Wallfahrt am 20. November 1919 gewesen sein, „mit gläubigem Volk in dichten Scharen“ trotz Regen, mit einfachem Schmuck und mächtigen Kränzen hinüber und herüber – „manche schadhafte Stelle wurde so verdeckt.“ Der Tag wurde von Volk, Klerus und dem Adel gefeiert – in Liturgie, Predigt, Kirchenmusik und in kleinem Kreis dann beim Essen.

Uhldingen-Mühlhofen Seit 20 Jahren der Birnau treu: Wie der Maler Nobert Sand zur Basilika kam, warum er blieb und was er dort bisher erlebte Das könnte Sie auch interessieren

„Birnau muss so ziemlich vollständig eingerichtet werden“: Prinz Max spendete die Stühle für die vier der Propstei zugewiesenen Patres, für die Wangen der Kniebänke in der Kirche diente das Eichenholz des Mauracher Weintorkels. Zu den neuen Beichtstühlen und dem Neubau einer Sakristei gab es in den 30er Jahren auch ein neues Geläut für die Birnau. Am 20. November 1919 hatte nur ein einziges Glöcklein auf dem Kirchturm das auf dem Prälatenweg ankommende Gnadenbild begrüßen können.