Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Polizeikontrolle am „Wölfele“: 100 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen waren am Donnerstag in der Zeit von 11.15 bis 15.15 Uhr zu einer stationären Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 31 in Höhe des Parkplatzes „Wölfele“. Kontrolliert wurde in Fahrtrichtung Uhldingen-Mühlhofen.