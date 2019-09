Uhldingen-Mühlhofen – Eine Woche lang wird beim „Edeka Aktivmarkt Knoblauch“ in Oberuhldingen, Krummes Land 15, gefeiert. Das hat seinen guten Grund: Denn vor nunmehr 25 Jahren eröffnete der Lebensmitteleinzelhändler Ferdinand Knoblauch mit seiner Frau Gerlinde und 13 weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 800 Quadratmeter großen Edeka-Markt in Oberuhldingen, in dem sich heutzutage ein Getränkemarkt befindet.