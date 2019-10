Im Rahmen einer Suche wurde auf einem Boot schließlich eine 34-Jährige angetroffen, die offensichtlich betrunken war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, berichtet die Polizei. Versuche ihres 46-jährigen Begleiters, sie zu beruhigen, schlugen fehl.

Vom Boot ins Hotel

Die Frau wurde daraufhin von den Polizeibeamten vom Boot an Land gebracht. Hier konnte sie so weit beruhigt werden, dass sie auf eigenen Wunsch für die Nacht in einem örtlichen Beherbergungsbetrieb untergebracht werden konnte, teilt die Polizei weiter mit.