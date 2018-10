Klassisches Polit-Kabarett ist heutzutage selten geworden. Inzwischen überwiegt bei den Comedians der Hang, einzig und allein über den Unterschied zwischen den Geschlechtern zu debattieren. Der satirische Analytiker René Sydow hob sich in der Alten Fabrik als wohltuende Ausnahme von der breiten Masse ab.

Mitdenken bitte

René Sydow ist kein Mann des Klamauks und der derben Komik. Er setzt nicht auf Pointen, obwohl er sie reichlich streut, sondern aufs Mitdenken. Sein Humor ist fein gedrechselt und von geschliffener Sprache, die auf das Publikum für genussvolle Momente sorgt, wie ein feines Gewürz.

Plädoyer für Bildung

Im aktuellen Programm "Die Bürde des weisen Mannes" verspottet Sydow die Mächtigen und hält ein flammendes Plädoyer für Bildung. Echte Bildung, wohlgemerkt, keineswegs bloßes Wissen. "Wenn Sie Wissen anhäufen, können Sie eine Steuererklärung machen. Wenn Sie gebildet sind, können Sie dabei bescheißen." Gleichzeitig bemängelt Sydow die mangelnde Ausstattung an deutschen Schulen: "Das größte Problem ist nicht der fehlende Internetzugang, sondern dass der Putz vom Asbest heruntertropft." Hierfür erntet er zustimmenden Applaus.

Sicherheitskopie seiner selbst

Rasant mäandernd, fordern Sydows Assoziationsketten über zwei Stunden hinweg höchste Aufmerksamkeit im Saal. Zwischendurch flicht der in Radolfzell geborene Kabarettist klassische Theatermonologe ins Bühnenprogramm. In einem solchen versucht sein durchoptimierter Nachbar, auf einem Stuhl sitzend, Sydow zu sportlicher Betätigung anzutreiben und diese zu dokumentieren. Und er rät ihm zu einer digitalen Sicherheitskopie. "Die Zukunft besteht nur noch aus Algorithmen, aus Einsen und Nullen. Und Sie müssen sich fragen, was Sie sein wollen – eine Eins oder eine Null."

Auch Satan erscheint in Gestalt eines Kleinunternehmers auf der Bühne, glaubhaft versichernd, dass er nicht an allem schuld sei: "Welcher Terrorist zieht im Namen des Teufels in den Krieg?" Eine Zugabe gibt René Sydow nicht. Das tut er nie. Der Beifall des Publikums ist ihm dennoch sicher.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein