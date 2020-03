Die für Montag (9. März) geplante Podiumsdiskussion des SÜDKURIER in der Lichtenberghalle findet nicht statt. Sie wird an einem anderen Ort geführt und auf der Internetplattform des SÜDKURIER live gesendet.

Wie kann ich daran teilnehmen?

Am Montag ab 19 Uhr können Sie die Podiumsdiskussion live im Internet verfolgen. Bleiben Sie einfach auf diesem Link, beziehungsweise klicken ihn am Montag erneut an. Gerne auch schon etwas vor Beginn der Veranstaltung.

Alle fünf Kandidatinnen und Kandidaten haben sich bereiterklärt, an der Diskussion teilzunehmen. Dominik Männle, Nadine Bohn, Jean-Christophe Thieke, Roland Martin und Jasmina Brancazio. Sie werden einzeln interview, nehmen zu Sachthemen Stellung und beantworten Leser-Fragen. Der komplette Livestream wird ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Die Moderation liegt bei SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser.

Fragen aus der Wählerschaft

Wie bei vielen Podiumsdiskussionen zu Bürgermeisterwahlen üblich, haben auch bei uns die Wählerinnen und Wähler die Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen. In diesem Fall reichen Sie Ihre Fragen bitte ein, per Mail, an folgende Adresse: ueberlingen.redaktion@suedkurier.de (Betreffzeile: Podium). Einsendeschluss ist Montag, 10 Uhr.

Gründe für die Verlagerung ins Internet

Zwei maßgebliche Gründe für die Absage der öffentlichen Debatte in der Lichtenberghalle: 1. Es ist das Ziel, die Verbreitung des Corona-Virus so lange wie möglich aufzuhalten. Als ein Baustein dafür gilt die Absage von Massenveranstaltungen, wozu auch wir einen Beitrag leisten möchten. 2. Die Entwicklung ist derzeit so dynamisch und unkalkulierbar, dass wir mit einer noch kurzfristigeren Absage behördlicherseits hätten rechnen müssen. So haben wir uns dafür entschieden, zu einem Zeitpunkt abzusagen, als das Alternativprogramm über Internet noch organisierbar war.

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen und Sie auf diese Weise eine Hilfe zur Wahlentscheidung bekommen.

Jetzt Zugang zu dem Angebot sichern

Wenn Sie kein Abonnent unseres Online-Angebots sind, können Sie sich kostenlos für vier Wochen anmelden. Folgen Sie dafür einfach den Anweisungen auf der Internetseite. Wenige Klicks genügen.

Wenn Sie Abonnent der Printausgabe des SÜDKURIER sind, beachten Sie bitte das besondere Angebot – hierfür bitte Ihre Abonnement-Nummer bereithalten (steht zum Beispiel auf der Abrechnung).