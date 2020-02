Dominik Männle (37), Nadine Bohm (44), Jean-Christophe Thieke (41), Roland Martin (56) und Jasmina Brancazio (34): So heißen die Frauen und Männer, die das eine Ziel eint: Sie möchten zum neuen Rathaus-Chef von Uhldingen-Mühlhofen gewählt werden. Bislang sind es fünf Kandidaten, bis zum Bewerbungsende am 27. Februar können sich noch weitere Personen melden. Die Wahl findet am 22. März statt.

Podiumsdiskussion am 9. März

Um sich ein besseres Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten zu verschaffen, bietet die SÜDKURIER-Redaktion am Montag, 9. März, 19 Uhr, eine Podiumsdiskussion in der Lichtenberghalle in Oberuhldingen. Redaktionsleiter Stefan Hilser moderiert das Bewerberduell.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Allerdings sind die Plätze begrenzt. Interessierte haben die Möglichkeit, sich im Internet einen Platz zu sichern. Das geht ganz einfach: Besuchen Sie die Seite www.meinSK.de/uhldingen (bitte achten Sie auf die korrekte Schreibwese) und melden sich dort kostenlos an.

Die Registrierung geht schnell und unkompliziert – auch Nicht-Abonnenten können sich anmelden. Bitte beachten Sie bei der Abfrage Ihres Wohnortes, dass Sie Uhldingen Mühlhofen ohne Bindestrich eingeben. Außerdem bitte beachten, dass die Bestätigungs-Mail unter Umständen in Ihrem Spam-Ordner landet. Bei Fragen wenden Sie sich an unser kostenloses Service-Telefon (0 800) 880-8000. Unter dieser Nummer können Sie sich, falls Sie kein Internet und keine E-Mail-Adresse haben, ebenfalls für den Abend registrieren lassen.

Sie können sich bei der Registrierung zwei Plätze sichern. Einfach die Bestätigungsmail ausdrucken und am 9. März mitbringen. Dann werden Sie ab 18.30 Uhr bevorzugt eingelassen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihren Platz nur bis 18.45 Uhr sichern können. Danach erfolgt freier Zugang für alle, die sich keinen Platz gesichert haben.

