Die steigenden Geburtenzahlen erfordern im Ortsteil Mühlhofen den Neubau eines Kindergartens. Der Standort des Kindergartens Sonnenschein in der Weitfeldstraße lässt aufgrund der begrenzten Fläche keine Erweiterung zu. Deshalb hatte die Verwaltung ein Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und ein Bebauungsplanverfahren zu einem neuen Standort in Mühlhofen vorgeschlagen. Doch die diesbezüglichen Diskussionen im Gemeinderat könnten umsonst gewesen sein, denn jetzt soll der Kindergarten wahrscheinlich bei der Turn- und Festhalle im Kanalweg entstehen.

Sieben Standorte wurden geprüft

Sechs bis sieben Standorte waren vorab geprüft worden, erzählte Bürgermeister Edgar Lamm. Einige schieden aus, weil die Eigentümer nicht oder nur zu überhöhten Preisen verkaufen wollten oder Aspekte von Straßenlärmimmissionen gegen eine Kindergartennutzung sprachen. Auch die Möglichkeit eines zweigeschossigen Neubaus am Standort in der Weitfeldstraße war untersucht worden. Allerdings ist die vorhandene Freifläche dort zu klein und ein Zukauf von Nachbargrundstücken nicht möglich. Übrig geblieben war nur eine entsprechend große und geeignete Fläche am Ende der Weitfeldstraße, nordwestlich angrenzend an Mühlhofen. Das Gelände wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.

Gemeinderat Jean-Christoph Thieke (CDU) hatte diesbezüglich Bedenken vorgebracht: „Die Fläche ist nicht nachhaltig und zukunftsgerecht. Ein Kindergarten gehört für mich ins Zentrum und nicht an den Rand.“ Auch Bürgermeister Edgar Lamm merkte an, dass es sich „sicherlich nicht um den idealen Standort handelt, wir sehen aber keine andere Möglichkeit“.

Eigentümer will Grundstück an die Gemeinde verkaufen

Doch diese scheint es nun doch zu geben: Denn ein Eigentümer hat sich bereit erklärt, ein Grundstück beim Hallenbad an die Gemeinde zu verkaufen. Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Halbhuber erläutert das weitere Vorgehen: „Sobald dies geschehen ist, werden die weiteren, notwendigen Schritte eingeleitet. Die Angelegenheit wird also nochmals öffentlich im Gemeinderat behandelt."