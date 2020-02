Was schon in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte, war auch am Dienstagabend großes Thema bei den Diskussionen: Die Ausmaße der im zweiten Bauabschnitt, parallel zur Seefelder Straße geplanten neuen Ausstellungshalle, die maximal 12,45 Meter hoch und 40,56 Meter lang werden soll – jetzt allerdings 3,20 Meter kürzer als ursprünglich beabsichtigt.

Beanstandet worden war von einigen Bürgern, dass solch ein gewaltiges Bauwerk nicht in das Fischerdorf Unteruhldingen passen und den noch verbliebenen Seeblick vom Hotel Seevilla aus in Richtung Strandbad beziehungsweise Mainau nehmen würde.

Die Erweiterung Vorgeschichte seit 2016 Das Pfahlbaumuseum hatte bereits 2016 eine Vorstudie und einen ersten Entwurf für eine mögliche Erweiterung angefertigt. Der Entwurf fand aber nicht die Zustimmung des Gemeinderates, der aber die Notwendigkeit einer Museumserweiterung nicht infrage stellte. Das Gremium war vielmehr der Ansicht, dass sich die Erweiterung besser in den sensiblen Raum am Bodenseeufer einfügen müsse. Man einigte sich auf einen Architektenwettbewerb mit vorgegebenen Kriterien, um eine den örtlichen Gegebenheiten angepasste Planung zu erhalten. Von Anfang an war klar, dass die Erweiterung um zwei Ausstellungsgebäude in zwei Bauabschnitten erfolgen müsste. Der Wettbewerb wurde 2018 ausgelobt, Sieger wurde das Stuttgarter Architekturbüro Ackermann und Raff. Die Pfahlbauten GmbH entschloss sich in Abstimmung mit dem Landratsamt Bodenseekreis und der Gemeinde für die Umsetzung dieses Siegerentwurfs in Form eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die konkreten Pläne Neben zwei neuen Museumsgebäuden soll auch ein neuer Eingangsbereich entstehen. Zunächst ist geplant, das bestehende Museumsgebäude als neues Ausstellungsgebäude umzubauen. Zwischen den Gebäuden soll ein zentraler Platz entwickelt werden, der den Besuchern als Aufenthaltsort dienen soll. Eine Tiefgarage für die Mitarbeiter soll im zweiten Bauabschnitt unter dem zweiten neuen Gebäude erstellt werden. Die Bauarbeiten sollen im Winterhalbjahr stattfinden, wenn der Museumsbetrieb ruht.

Benedikt Müller von der Überlinger Planstatt Senner argumentierte, die Firsthöhe des Gebäudes orientiere sich städtebaulich am angrenzenden Bestand, wo Firsthöhen von bis zu 14 Meter vorhanden seien. „Somit fügt sich das Gebäude aus städtebaulicher Sicht in das Umfeld ein.“ Außerdem habe man im Zuge der Beteiligung und der Stellungnahmen den Baukörper noch mal um 3,20 Meter verkürzt. So könne auch das Raumprogramm des Siegerentwurfs umgesetzt werden.

Beanstandet worden war darüber hinaus, dass die geplante Ein- und Ausfahrt zur neuen Tiefgarage im Bereich der nördlichen Zufahrt zu starken Lärm-, Abgas- und Geruchsbelästigungen für den Hotelbetrieb führen könnte. Müller entgegnete, dass eine Anlieferung nur bei Bedarf oder in abgestimmten Zeiträumen stattfinden werde, es damit nicht ständig Lieferverkehr gebe und somit nicht von einer erhöhten Belastung auszugehen sei.

Räte monieren Gebäudehöhe

Angelika Lenius (JB) sprach vom einem „Wahnsinns-Eingriff“ gegenüber dem Hotel, monierte, dass die Bürger eigentlich gar nicht in Bezug auf die Gebäudehöhe gehört worden seien und plädierte für eine Verkleinerung. Auch Ute Stephan (BuF) befand, man werde „womöglich eine Zumutung“ für die Seevilla beschließen.

Vom Balkon des Hotels Seevilla aus könnte der Blick auf die umstrittene Erweiterung so ähnlich aussehen. Der Gemeinderat hat jetzt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen. | Bild: Computersimulation: Knöbelspies, Hotel Seevilla

Manfred Seeger (JB) sagte, der Fehler mit der Höhe des Gebäudes sei bereits vor dem Wettbewerb gemacht worden. „Jetzt noch was zu ändern ist zu spät“, sagte er. Ähnlich äußerte sich auch Gabriele Busam (FW): „Der Zug ist abgefahren. Wenn wir jetzt ablehnen, wäre das ganze Verfahren nichtig“, sagte sie und bedauerte, dass die Stellungnahmen nichts mehr bewirkten.

„Baurecht sieht kein Recht auf freie Sicht vor“

Gemessen an den Gebäuden in der Nachbarschaft sei die Höhe im Rahmen, gab Erwin Marquart (CDU) zu, plädierte aber trotzdem für eine Verkleinerung. Wolfram Klaar (SPD) wies darauf hin, dass die Stellungnahmen eigene Interesse spiegelten, die verständlich seien. „Aber das deutsche Baurecht sieht kein Recht auf freie Sicht vor“, sagte er. Lena Metzler (BuF) wiederum befand, dass mit dem Bauvorhaben die derzeit „nicht schön aussehende“ Kiesfläche aufgewertet werde und die neuen Gebäude keinesfalls eine Verschandelung des Ortsbildes darstellten. „Ich verstehe die vielen negativen Auslegungen nicht“, sagte sie.

Abstimmung endet mit sieben Ja-, vier Nein-Stimmen und drei Enthaltungen

Und Bürgermeister Edgar Lamm machte darauf aufmerksam, dass der Gemeinderat im Vorjahr den Architektenwettbewerb positiv bewertet habe. „Schon damals waren beim Ergebnis Länge und Höhe des Gebäudes deutlich erkennbar“, sagte er. Der Gemeinderat stimmte letztlich dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit sieben Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen und vier Nein-Stimmen zu.

Museumsdirektor zeigt sich erfreut

Museumsdirektor Gunter Schöbel zeigte sich glücklich über den Ratsbeschluss, der Pfahlbauverein mit seinen 720 Mitgliedern freue sich: „Damit ist nach vielen Jahren jetzt Planungssicherheit gegeben, für die ein Architektenwettbewerb an sensibler Stelle die Grundlagen schaffen konnte“, teilte er mit. Die 60 Mitarbeiter des Museums hätten durch die Aussicht auf einen Erweiterungsbau mit entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten jetzt auch eine längerfristige berufliche Perspektive am Ort.

Die Ziele der Bildung und wissenschaftlichen Vermittlungsarbeit ließen sich nun sicher noch besser erreichen, zeigte sich Schöbel überzeugt. „Darauf freuen wir uns, gerade auch in einer Zeit, die nachhaltige Konzepte für das soziale Umfeld und die Umwelt am Bodensee und in Uhldingen-Mühlhofen besonders verlangt.“