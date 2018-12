Weihnachten ist die Zeit der Besinnung – nicht so bei Patrizia Moresco. Die in Berlin lebende Italo-Schwäbin kann dem Fest der Liebe nicht viel abgewinnen und das lässt sie das Publikum in der Alten Fabrik deutlich spüren.

Das familiäre Drama beginnt bereits im August, wenn Morescos italienische Mamma laut jammert, was sie der zur Vegetarierin mutierten Tochter am Heiligen Abend kredenzen solle. Dabei hat Moresco selbst reichlich Erfahrung mit komplizierten Essstrategien. Regelmäßig stolpert sie über überzogene Ansprüche im Freundeskreis, wo alles organisch, lokal, lakto-, gluten-, fett- und histaminfrei sein muss. Sie hingegen vertrage Gluten und Laktose ganz hervorragend und leiste sich die Intoleranz im zwischenmenschlichen Bereich.

Für Patrizia Moresco endet das alljährliche weihnachtliche Gelage des Öfteren über der Kloschüssel. | Bild: Manuela Klaas

"Wie haben wir früher essen überhaupt überlebt?" fragt sie sich kopfschüttelnd. Vielleicht, weil alles noch ganz anders war: "Früher hat man auf einem Stück altem Backpapier Weihnachts-to-do-Listen geschrieben. Heute", mokiert sich die bekennende Weihnachtsgegnerin im goldenen Glitzeranzug, "erstellen die Leute ganze Excel-Tabellen. Ist aber auch logisch, bei den aktuellen Familienkonstellationen. Es gibt Patchwork-Familien, für die hat Panini ein eigenes Sammelalbum angelegt."

Die Schwäbin mit italienischen Wurzeln schöpft bei der Mühlhofener Weihnachtsshow aus dem Vollen, jeder Moment wird zelebriert, selbst wenn sie ihn nach einem zu üppigen Gelage über der Kloschüssel verbringt. Schließlich glaubt sie an ein Leben vor dem Tod.

Ihr loses Mundwerk

Die Moresco ist frech, provokant, oftmals bitterböse und vor allem eins: nie auf den Mund gefallen. Einige ihrer Pointen brauchen einen Moment, bevor sie zünden. Verspätete, aber herzhafte Lacher folgen. Das quirlige Energiebündel mit dem losen Mundwerk macht Spaß, richtig Spaß. Das lässt sich auch am überwältigenden Schlussapplaus ablesen.

Die Kabarettistin, die von sich selbst sagt, dass sie dolce vita in der Sparbüchs serviert, elektrisierte das Mühlhofener Publikum mit ihrem so ganz eigenen Blick auf das christliche Fest. In diesem Sinne: Buon natale.