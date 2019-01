Zufrieden mit dem zurückliegenden Jahr ist Bürgermeister Edgar Lamm. „Wir waren im Jahr 2018 wieder gut in der Spur und haben erneut viel Positives für die Bürgerschaft umgesetzt“, sagte er beim Neujahrsempfang im Welterbesaal, der allerdings im Gegensatz zu den beiden Vorjahren nicht voll besetzt war.

Umrahmt wurde die Veranstaltung, die offiziell mit dem Anschneiden der Neujahrsbrezel beendet wurde, von der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen und dem Künstlerpaar „Sabrina Fackelli und Blub“, die mit einer mitreißenden Seifenblasenshow und einer Sand-Performance begeisterten und durch das Programm führten. Neben Aus- und Rückblick standen Ehrungen im Mittelpunkt.

Lamms Ausführungen zufolge befindet sich im Rahmen des 2012 begonnen Masterplans Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbauten derzeit die Uferneugestaltung in Unteruhldingen in der Umsetzung. „Sollten witterungsbedingt die Arbeiten nicht rechtzeitig bis Pfingsten fertig werden, erfolgt eine Unterbrechung der Arbeiten und Fortsetzung Ende Oktober“, sagte Lamm.

Siegfried Gumberger: "Ich wünsche mir einen guten Zusammenhalt – insbesondere von allen Vereinen. Dass es so weitergeht wie bisher. Und dass sich viele junge Bürger als Gemeinderäte bewerben." | Bild: Holger Kleinstück

Noch zu erledigen sind nach seiner Darstellung die Uferneugestaltung auf der Westmole und im Naturstrand, der weitere Ausbau des Geh- und Radwegenetzes, die Schaffung einer grünen Mitte in Mühlhofen sowie die Verlegung der Tennisplätze und Schaffung eines Bürgerparks.

Dies alles sei in einem riesigen Bürgerbeteiligungsverfahren 2011 und 2012 erarbeitet worden. „Ich empfehle den im Jahr 2020/2021 politisch Verantwortlichen, den Masterplan Unesco-Weltkulturerbe Pfahlbauten mit einem neuen Bürgerbeteiligungsverfahren dann bis ins Jahr 2030 fortzuschreiben und konsequent umzusetzen“, sagte Lamm, dessen Amtszeit im Juni 2020 endet.

Norbert Förtsch: "Ich wünsche mir ein noch stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl, damit wir uns als Ort präsentieren können. Außerdem muss bezahlbarer Wohnraum geschafft werden." | Bild: Holger Kleinstück

Zu den anstehenden und auch finanzierbaren Projekten sagte Lamm, geplant seien unter anderem der Neubau eines Kindergartens in Mühlhofen, eine Wohnbebauung am Apfelberg, ein Neubau des Bauhofs an der Hofhalde neben dem Wertstoffhof in Oberuhldingen, die Überplanung des Grundstücks Kirchstraße 2 sowie die Dachsanierung mit Gaupeneinbau beim Grundschulgebäude Mühlhofen.

All das, was geleistet worden sei, habe man gemeinsam geschafft. „Konstruktive Zusammenarbeit hat eine überragende Bedeutung für unsere Gemeinde“, sagte der Rathauschef. Der Kontakt mit den Bürgern sei für ihn wichtig, „denn Gespräche sind für mich eine wichtige Grundlage für eine bürgernahe und erfolgreiche Gemeindepolitik“.

Cornelia Nasarewytsch-Soukup: "Ich wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit der Gemeindemitglieder und dass die Verwaltung auch wirklich wahrnimmt, was die Bevölkerung möchte." | Bild: Holger Kleinstück

Ihm als Bürgermeister könne nichts Besseres passieren als Menschen vor Ort zu haben, die bereit seien, sich für die Gemeinde einzusetzen. Sie seien der Garant dafür, dass Ideen umgesetzt werden könnten. „Wir ziehen alle an einem Strang und haben alle nur eins im Auge: Das Wohl unserer Gemeinde und jedes einzelnen Einwohners.“

Mischa Caspar: "Ich wünsche mir, dass sich mehr Bürger für die Feuerwehr interessieren und auch mitmachen. Und dass wir immer gesund von unseren Einsätzen zurückkommen." | Bild: Holger Kleinstück