Der Bauhof der Gemeinde ist in die Jahre gekommen und wird durch einen Neubau in unmittelbarer Nähe – dem Gewann Hofhalde in Oberuhldingen – ersetzt werden. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, den Architekten Florian Veit aus Uhldingen-Mühlhofen mit den notwendigen Planungsleistungen zu beauftragen. Die Auftragssumme beträgt 18 524 Euro. Wie Ortsbaumeister Norman Zieger begründete, sind für den Bau vorab verpflichtend Planungsleistungen erforderlich, um fristgerecht einen Förderantrag stellen zu können.

Jetziger Standort des Bauhofs lässt Erweiterung nicht zu

„Der jetzige Standort des Bauhofs am Ortsausgang von Oberuhldingen lässt die dringend notwendige Erweiterung des Bauhofs nicht zu und aus diesem Grund planen wir in unmittelbarer Nähe einen Neubau des Bauhofs an der Hofhalde neben dem Wertstoffhof in Oberuhldingen“, sagte Bürgermeister Edgar Lamm. Hierzu laufen ein Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren und ein Bebauungsplanverfahren; bis zum Sommer könnte die Rechtskraft vorliegen und die bauliche Umsetzung könnte bis Ende 2019 vorbereitet sein. Aufgrund der notwendigen Funktionen und Flächen für Silos, Bereitschaftsdienste und Winterdienst sowie den damit verbundenen Emissionen bevorzugt die Gemeinde den Neubau in der Ortsrandlage auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Grundstück, das sich in Besitz der Gemeinde befindet.

Der Bauhof der Gemeinde ist in die Jahre gekommen, unter anderem sind nicht genügend Räume vorhanden. | Bild: Kleinstück, Holger

Der Bauhof soll angrenzend an den bestehenden Wertstoffhof an der Tüfinger Straße Richtung Affenberg verwirklicht werden, da hier schon eine Zufahrt vorhanden ist. Diese soll neben der Tüfinger Straße zusätzlich für die Erschließung des neuen Bauhofs herangezogen werden. Am neuen Standort sollen zeitgemäße Büro- und Sozialräume für die Bauhofleitung und die Mitarbeiter sowie Werkstätten, Lager- und Abstellräume für Materialien, Geräte und Fahrzeuge entstehen. Im Freien sind Rangier-, Lager- und Abstellflächen beabsichtigt. Ortsbaumeister Norman Zieger machte darauf aufmerksam, dass die Bauhofmitarbeiter in den zurückliegenden Jahren erhebliche Zusatzaufgaben bewältigten, die einen hohen Bedarf an Lagerflächen zu Folge hätten. Damit sprach er insbesondere Lager für Hochwasserschutzeinrichtungen, Geschirrmobil, Winterdienst und Lager für Tief- und Breitbandausbau an.

Arbeitsschutzgesetz macht größere Fläche notwendig

Für den Ausbau und die Modernisierung des Bauhofs ist schon aus Gründen des Arbeitsschutzgesetzes eine größere Gebäudenutzfläche erforderlich. „Die Fläche dort ist wesentlich größer als bisher“, sagte Zieger. Auf den Einwand von Angelika Lenius (JB), dass sie bereits Stimmen dahingehend vernommen habe, die Fläche sei noch immer zu klein, sagte Lamm: „Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie nicht ausreicht.“ Man habe sich bei der Größe an umliegenden Bauhöfen orientiert.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bauhofes hat der Gemeinderat der dritten Teiländerung des Flächennutzungsplans 2020 des Gemeindeverwaltungsverbandes Meersburg zugestimmt. Die Entscheidung für eine Änderung deutet auf einen längerfristigen Planungsprozess hin. Denn er steht über einem Bebauungsplan, den die Gemeinde selbst auf den Weg bringen dürfte.

Bereits im Juli vorigen Jahres hatte die Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Meersburg die Fortschreibung unter anderem für die Teilflächen „Bauhof und Rettungswache“ und „Betriebshof“ in Uhldingen-Mühlhofen beschlossen. Danach war die Anhörung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt. Die Ergebnisse des Verfahrens nebst Abwägungsvorschlägen hatte Benedikt Müller vom Büro Planstatt Senner den Bürgervertretern jetzt vorgestellt.