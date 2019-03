Nach fast 35 Jahren im Rathaus Oberuhldingen und knapp 42 Jahren Dienstzeit im öffentlichen Dienst ist Hauptamtsleiter Herbert Unger in die Freistellungsphase der Altersteilzeit verabschiedet worden, die im Oktober 2020 enden wird. Gleichzeitig hat Bürgermeister Edgar Lamm in öffentlicher Gemeinderatssitzung seine Nachfolgerin Gudrun Müller, zuletzt persönliche Referentin des Oberbürgermeisters von Rottweil, kurz vorgestellt.

Dienst in Überlingen begonnen

Nachdem Unger bei der Stadt Überlingen seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 1980 absolviert hatte, war er zunächst als Sachbearbeiter in der städtischen Kurverwaltung und im Grundbuchamt von Überlingen und später dort als stellvertretender Grundbuchratsschreiber tätig, bevor er ab 1984 diese Funktion in Uhldingen-Mühlhofen antrat. Diese Stelle hatte er dann fast 21 Jahre inne, bis er ab Mai 2005 die Hauptamtsleiterstelle übernahm. Seitdem nahm Unger laut Lamm an 248 Gemeinderatssitzung teil mit 3720 Tagesordnungspunkten in knapp 1000 Stunden. „Er hat sich stets mit großem persönlichen Einsatz in den Dienst für die Bürgerinnen und Bürger gestellt. Er war sich für keine Arbeit zu schade und half und unterstützte die Anliegen der Bürgerschaft, wo er nur konnte“, lobte der Bürgermeister. Lamm hob hervor, dass sich Unger in den zurückliegenden vier Jahren ganz besonders für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen engagiert habe.

Müller setzt auf Teamgeist

Gudrun Müller, Diplom-Verwaltungswirtin (FH), war über viele Jahre Ansprechpartnerin und Koordinatorin der Arbeitskreise der Lokalen Agenda 21 und des bürgerschaftlichen Engagements in der großen Kreisstadt Rottweil. Als Referentin des Oberbürgermeisters war sie in der Stabsstelle für das Thema Bürgerbeteiligung auch bei den größeren Rottweiler Projekten, wie Initiierung und Aufbau eines Flüchtlingsdialogs, den Bürgerbeteiligungsprozess um den Thyssenkrupp-Aufzugstestturm und die Justizvollzugsanstalt Rottweil, den Dialogprozess um die geplante Fußgänger-Hängebrücke und die Bewerbung um die Landesgartenschau Rottweil 2028 federführend verantwortlich. Sonderaufgaben für den Oberbürgermeister, Ehrungen und Repräsentation gehörten genauso zu ihren Aufgaben, wie die Vernetzung von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft. Gudrun Müller sieht ihre persönlichen Stärken im Bereich der Kommunikation, einem zukunftsorientierten und fachübergreifendem Denken und Handeln sowie gelebtem Teamgeist. Sie freut sich, ihre Berufs- und Lebenserfahrung in Uhldingen-Mühlhofen einbringen zu können und sieht es als berufliche und persönliche Weiterentwicklung an.