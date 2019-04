von SK

Günter Kettner ist in der Hauptversammlung des Musikvereins Oberuhldingen unter lang anhaltendem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt worden. „Er war über 45 Jahre aktiver Musikant und hat den Verein zusätzlich als erster Vorsitzender über ein Jahrzehnt entscheidend geprägt", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. "In seine Amtszeit fallen unter anderem der langersehnte Umzug in das neue Probelokal, der unermüdliche Einsatz für den Vereinsnachwuchs und die gemeinsam mit Ehrendirigent Walter Ruf forcierte Weiterentwicklung des Vereins."

Treffen im Zeichen des Umbruchs

Die Versammlung habe ganz im Zeichen des Umbruchs gestanden, den der Musikverein im vergangen Jahr eingeläutet hat. Marco Knoblauch, führte als Sprecher des dreiköpfigen Vorstandsteams, das seit einem Jahr im Amt ist, durch das Treffen, das unter dem Motto „Mit Harmonie und voller Elan ins Jahr 2019“ stand. Neben den Vorsitzenden berichtete auch der neue Dirigent Florian Graf erstmals über die Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr.

Die erfolgreiche Dirigentensuche, der verstärkte Austausch mit anderen Vereinen aus der Gemeinde und das erstmals mit dem Musikverein Mühlhofen und der Musikschule gemeinsam ausgerichteten Jahreskonzert wurden positiv hervorgehoben.

Musikverein will Oberuhldinger Dorffest aufwerten

Als wesentliche Herausforderungen für den Musikverein blieben nach dessen Mitteilung zum einen die Suche nach Nachwuchs und zum anderen eine verbesserte Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der örtlichen Musikschule. Marco Knoblauch betonte die Dialogbereitschaft des Vereins und kündigte die Weiterentwicklung neuer Ideen an.

Auch das Oberuhldinger Dorffest soll nach Darstellung des Vereins „durch mehrere Maßnahmen aufgewertet“ werden. Für das kommende Jahr ist anlässlich des 120. Vereinsgeburtstages ein Jubiläumswochenende geplant. Auch Ehrungen standen bei der Versammlung auf der Tagesordnung: Für zehnjähriges Musizieren im Verein wurden Sarah Kohler und Dana Keller ausgezeichnet.

