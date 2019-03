von Isabelle Palmer

Die Musikschule Uhldingen-Mühlhofen hat ein abwechslungsreiches Programm für einen Konzertabend zusammengestellt. Claudia Jope, die die Einrichtung seit zwei Jahren leitet, gab den Takt an und das Tempo vor. Nach dem Auftakt mit „Finlandia“ von Jean Sibelius folgte die romantische Suite „Peer Gynt“ des Norwegers Edward Grieg. Jakob Bosse führte das Publikum in die Handlung ein, im Wechsel mit seinen Ausführungen spielte das Jugendsymphonieorchester.

Das Leben von Peer Gynt

Der Stoff zur „Peer-Gynt-Suite“ stammt von Henrik Ibsen, einem Dichter und Zeitgenossen Griegs. Peer Gynt, ein Bauernsohn, versucht, durch Lügengeschichten der Realität zu entfliehen. Er stellt sich vor, sein ärmliches Elternhaus sei ein Palast, flüchtet sich in eine mystische Welt von Trollen und Dämonen. Später wird er reich als Sklavenhändler, doch Glück findet er erst, als er nach 30 Jahren zu seiner Geliebten Solveigh zurückkehrt.

Pferdehufe und dröhnende Schiffsglocke

Die mystische Stimmung, das Sehnsuchtsvolle, das typisch für die romantische Epoche und auch das etwa 30-minütige Werk „Peer Gynt“ ist, vermochte das Jugendsymphonieorchester gekonnt umzusetzen. Die jungen Musiker ahmten sogar Geräusche von Pferdehufen oder einer dröhnenden Schiffsglocke nach.

Uhldingen-Mühlhofen Musikschulleiterin will Ensemblearbeit in Uhldingen-Mühlhofen stärken Das könnte Sie auch interessieren

Elternbeirat bewirtet in der Pause

Der erste Teil des Konzerts war geprägt durch leise Töne und eine träumerische Stimmung. Nach der Pause, in der vom Elternbeirat der Musikschule bewirtet wurde, ging es lebhafter weiter. „Furiant“ – übersetzt rasend, begeisternd – hieß der Slawische Tanz Nr. 8 Antonin Dvoraks und wartete mit schnellen Taktwechseln und auch Wechsel zwischen Dur und Moll auf.

Dvorak stellt hohe Ansprüche an Musiker

Der hohe Anspruch des Stückes forderte das ganze technische Können der Jugendlichen. Sie meisterten auch die Symphonie Nr. 9 ("Reise in eine Neue Welt") Dvoraks und reagierten mit ihren Einsätzen gut auf Claudia Jope.

Tragik mit Romeo und Julia

Das vielleicht schwierigste Stück des Abends war die Ouvertüre "Romeo und Julia" von Tschaikowsky. Seine höchst dramatische und überschwängliche Klangwelt forderte das Gehör der Zuschauer sowie die Fingerfertigkeit und den Atem der jungen Musiker heraus. Die dramatischen Parts wurden abgelöst von einem langsamen Motiv in innigem Piano, passend zu den Höhen und Tiefen der jungen Liebe Romeos und Julias, die ein tragisches Ende fand.

Am Schluss aktuelle Filmmusik von Alan Silvestri

Um das Publikum aber nicht in derart melancholischer Stimmung zu belassen, gab es zum Schluss aktuelle Filmmusik von Alan Silvestri aus "The Polar Express“. Er entführt in eine zauberhafte Welt aus Schnee und Eis. Das Publikum dankte den Musikern nach der Zugabe „Halle des Bergkönigs“ mit viel Applaus.