Geht es nach „Dorfschnüffler“ Günter Stumpf, dann sollte Bürgermeister Edgar Lamm eine dritte Amtszeit nach 2020 anstreben. Schließlich sei der Schultes als Herr über das Mühlhofer Loch mittlerweile weltbekannt, und das sollte er sich nicht nehmen lassen. Stumpf hatte sich vor der 46. Narrenparade des Narrenvereins Mühlhofen wieder mal bestens im Ort umgeschaut, um mit seinen Gästen im sonnigen Kellerloch zu trinken – dieses Mal freilich schien die Sonne im Mühlhofer Loch, das sich wie ein roter Faden durch die Schau zog.

Micha Egger (links) und Martin Möcking wussten so Einiges über ein topmoderne Toilette mit Animiertaste, damit's bei Schwierigkeiten auf dem stillen Örtchen auch funktioniert – einzurichten im Mühlhofer Loch. | Bild: Holger Kleinstück

"Klo 2000" auf der Dauerbaustelle

Die Dauerbaustelle hatte Martin Möcking und Micha Egger dazu animiert, das „Klo 2000“ dort einzurichten, ein ultramodernes stilles Örtchen mit vielen Tasten, darunter eine Animiertaste, falls es mal nicht klappen sollte.

Biotop mit magischen Schmetterlingen

Der Elferrat fragte in seinem farbenprächtigen Tanz, wozu man eigentlich die Mainau brauche, denn das Mühlhofer Loch sei mittlerweile ein Biotop, in dem magische Schmetterlinge bestens gediehen. Er dankte daher der Gemeinde, dass das Loch sich selbst überlassen werde.

Die Tanzmädels der Wolfswehr retteten nicht nur eine Katze vom Baum, sondern stellten auch akrobatisches Können unter Beweis. | Bild: Holger Kleinstück

Reservat für Wolfsrudel

Und es gibt noch ein weiteres Reservat in Mühlhofen: nämlich das der Wölfe beziehungsweise des Wolfsrudels, während sonst in Deutschland die Wölfe gejagt würden, wie Bernd Strobel in „das etwas andere Märchen“ das Publikum wissen ließ. Während die Laienspielgruppe des Rudels auf ihre Art demonstrierte, was sie unter dem letzten Mann im Seniorenheim versteht, hatten die Hexen in „Singstarts“ jede Menge Hits aus den 1980er Jahren mitgebracht.

Ganze drei Jahre alt und schon die Bretter erobert, die die Welt bedeuten: Matty mit Andeutungen des Ententanzes. | Bild: Holger Kleinstück

Was kleine Narren schon so alles leisten können, zeigte der drei- bis zwölfjährige „Narresome and Friends“ in „Lieblingsort“. Und das Männerballett sorgte mit „Footlose“, einem US-amerikanischen Tanzfilm aus dem Jahr 1984, für den krönenden närrischen Abschluss – aber bitteschön erst nach einer viel umjubelten Zugabe.

Auch Bürgermeister beim Ententanz dabei

An zwei Abenden verwöhnten 89 Akteure die zumeist bunt verkleideten Gäste, am ersten Abend sogar 91 Akteure, da das Ehepaar Lamm sich zum Ententanz gesellen musste: Ob Tanz, Show oder Sketche mit Dialogen und Monologen – stets lachte und klatschte das Publikum. Und wie gewohnt sorgten Ralf und Markus alias „Party-Duo Popcorn“ für musikalisch-närrische Stimmung.

"Hexen vs Malle" nannte sich der Programmpunkt des Hexenmix, das auf Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel entführte. | Bild: Holger Kleinstück

Rund vier Stunden waren im Nu vorbei und nach dem farbenprächtigen Finale mit allen Akteuren waren die illustren Gäste gut aufgelegt, um sich tänzerisch zu verausgaben. Wie sagte noch Präsident Sascha Menner, an seine Schützlinge gerichtet, und das schon traditionsgemäß: „Ihr seid aus echtem närrischen Holz.“