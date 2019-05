von SK

Verkehrsüberwachung

33 viel zu schnell auf der B31

Uhldingen-Mühlhofen – Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsmessung auf der B 31 in Höhe des Parkplatzes „Wölfele“ in Fahrtrichtung Überlingen durch. Von den 1350 insgesamt gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs, das entspricht einem Anteil von etwa 2,5 Prozent. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 141 km/h.