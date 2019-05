Zum wiederholten Mal ist die Tausendermarke deutlich überschritten worden: Für die verschiedenen Läufe des Pfahlbau-Marathons am Samstag liegen bisher 1065 Anmeldungen vor, davon 693 für die Hauptläufe (Halbmarathon, Pfahlbau-10er, Nordic Walking, Pfahlbau-4er), informieren die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen und der TSV Mühlhofen.

Kurzentschlossene können sich im Alten Bahnhof anmelden

Die Veranstalter hatten die Teilnehmerzahl für diese Hauptläufe auf 900 beschränkt. Das heißt: Es sind noch Plätze frei. Kurzentschlossene können sich am Freitagabend von 18 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr im Alten Bahnhof, Strandpromenade 2, noch anmelden. Die Nachmeldegebühr beträgt zusätzlich 5 Euro (Erwachsene) beziehungsweise 1 Euro (Kinder).

Der Pfahlbau-Marathon, gleichzeitig Auftakt zum Linzgau-Lauf-Cup, wird auch in diesem Jahr vom SÜDKURIER als Medienpartner begleitet. In den zurückliegenden Wochen haben sich rund 40 Sportler im Rahmen des Trainings „SÜDKURIER bewegt“ auf die Läufe vorbereitet.

Teilnehmer des Halbmarathons müssen leicht geänderte Streckenführung beachten

Als Erste gehen am Samstag die Teilnehmer des Kids Run an den Start: um 12.25 Uhr. Der Start- und Zielbereich befindet sich dieses Jahr aufgrund der Bauarbeiten zur Uferneugestaltung beim Naturstrand. Teilnehmer des Halbmarathons müssen beachten, dass die Laufstrecke aufgrund der leicht geänderten Streckenführung im Start-Ziel-Bereich nicht durch das Pfahlbaumuseum führt. „Deshalb sind die Langstrecken einige Meter kürzer“, erklärt Lauforganisator Wolfram Kussauer. Die Moderation der Sportveranstaltung übernimmt Langstreckenläuferin Manuela Knop.

Diese Preise winken den besten Läufern

Beim Halbmarathon und Pfahlbau-10er erhalten die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse einen Sachpreis und eine Urkunde, der und die Schnellste beim Halbmarathon bekommen zusätzlich einen Sonderpreis. Ausgezeichnet werden die teilnehmerstärksten Teams von Halbmarathon und Pfahlbau-10er mit Urkunden und Sachpreisen. Beim Nordic Walking beziehungsweise Walking gibt es für die teilnehmerstärkste Mannschaft eine Siegerehrung vor Ort. Beim Kids Run und Kids-Pfahlbau-4er erhalten die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse eine Urkunde und eine Überraschungstüte; für die drei teilnehmerstärksten Mannschaften gibt es eine Siegerprämie. Alle Kinder und Jugendlichen bekommen beim Zieleinlauf eine Medaille. Ansonsten können alle Teilnehmer ihre Urkunde auf der Internetseite des Pfahlbau-Marathons selbst ausdrucken.

Straßensperrungen in Uhldingen-Mühlhofen und Salem

Die Veranstalter machen darauf aufmerksam, dass es in Uhldingen-Mühlhofen und in Teilen von Salem während der Laufveranstaltung an mehreren Standorten Absperrungen geben wird. „Um die Sicherheit der Läufer zu gewährleisten, wird darum gebeten, die Anordnungen der Streckenposten und Helfer vor Ort zu befolgen. Das gilt insbesondere während den Schülerläufen von 12.25 bis etwa 14.15 Uhr und während der weiteren Läufe zwischen 13 bis 13.45 Uhr in der Seefelder Straße und in der Alten Uhldinger Straße“, heißt es.