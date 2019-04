Uhldingen-Mühlhofen vor 4 Stunden

Maibaumstellen in Mühlhofen mit Harley-Treffen

Bereits zu einer festen Tradition ist das Maifest in Mühlhofen der dortigen Zimmermannsgilde geworden. So wird am Mittwoch, 1.¦Mai, um 11¦Uhr auf dem Parkplatz in der Kirchstraße zum 26.¦Mal der Maibaum gestellt.