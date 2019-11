Nur noch 35 Geflüchtete leben derzeit in zwei Gemeinschaftsunterkünften (GU) in der Gemeinde. Noch im Frühjahr vorigen Jahres waren es rund 120 Personen in vier GUs. 136 Personen wohnen in der Anschlussunterbringung (AU), mehr als die Gemeinde zur Verfügung stellen müsste. Das teilte Susanne Hofmaier, seit April 2016 Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde, im Gemeinderat mit.

Von den 2016 geschaffenen GUs des Landkreises wurden in diesem Jahr zwei geschlossen, da der Bedarf an Erstunterbringungsplätzen deutlich gesunken ist, wie Hofmaier erläuterte. Es handelt sich um die GU in der Mühlhofener Hauptstraße, die Ende Februar dicht machte, und um die GU in der Gewerbestraße in Mühlhofen, die Ende September geschlossen wurde. In Betrieb sind jetzt noch die GU in der Alten Uhldinger Straße in Oberuhldingen mit 14 Personen und im Kanalweg in Mühlhofen mit 21 Personen. Neben den Aufgaben der Bau- und Liegenschaftsverwaltung seien in den Unterkünften Heimleiter und Hauswirtschafter des Landkreises eingesetzt, so Hofmaier. Die Flüchtlingssozialarbeit sei vom Landkreis an die Johanniter-Unfall-Hilfe übertragen worden. In jeder Unterkunft gebe es zwei Sprechzeiten oder Gespräche nach Vereinbarung.

24 Wohnungen angemietet

In Bezug auf die AU sagte Hofmaier, dass die Gemeinde momentan 24 Wohnungen angemietet habe. „Davon befinden sich 17 in Oberuhldingen, sechs in Mühlhofen und eine Wohnung in Unteruhldingen.“ Ein dezentrales Unterbringungskonzept habe immer verfolgt werden können, welches ein gutes Zusammenleben ermögliche. Elf Haushalte hätten selbst eine Wohnung anmieten können. „Unsere Gemeinde hat die Zuteilungsquote für das Jahr 2019 vom Landkreis mit 24 Personen über Bedarf gedeckt“, erläuterte die Integrationsbeauftragte. In den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen leben 18 Familien, vier alleinerziehende Frauen mit Kindern und zwei einzelne Personen. Die elf privat angemieteten Wohnungen werden von drei Familien, zwei alleinerziehenden Frauen mit je einem Kind, zwei Wohngemeinschaften mit je drei Personen und von vier einzelnen Personen bewohnt. Die 136 Personen gliedern sich in 65 Erwachsene und 71 Kinder und Jugendliche. „Von diesen sind 20 in Deutschland zur Welt gekommen“, so Hofmaier.

Das ehrenamtliche Engagement ansprechend, sagte sie, dass sich dieses schon früh herausgebildet habe. Hofmaier verwies auf den im Dezember 2014 entstandenen Verein Unterstützerkreis Migration Uhldingen-Mühlhofen (Umum). Es gebe Patenschaften, Deutschkurse, Hausaufgabenbetreuung, eine integrative Gruppe an der Grundschule, eine Fahrrad-Werkstatt und ein Begegnungs-Café. „Diese Arbeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, sagte sie. Im Vorjahr habe der Verein Fördermittel in Höhe von 15 000 Euro aus dem Programm „Gemeinsam in Vielfalt 3“ vom Ministerium für Soziales und Integration erhalten. Hofmaier: „Dadurch konnten viele Projekte und Angebote zur Förderung der Integration bis Ende September 2019 ermöglicht werden.“ Mittlerweile habe man für das Folgeprogramm einen Antrag gestellt. Nach wie vor bestehe ein hoher Bedarf an Integrationsarbeit. „Erfahrungsgemäß dauern Integrationsprozesse fünf bis zehn Jahre“, sagte die Referentin. „Es ist wichtig, aufgebaute Strukturen zu erhalten und den Integrationsprozess weiterhin zu fördern und nachhaltig zu gestalten.“

Viel Lob gab es von den Bürgervertretern. Martin Möcking (JB) sagte, dass der Zustrom der Geflüchteten eine Belastung für die Bürger gewesen sei, einige hätten auch Angst gehabt: „Aber es konnte alles zerstreut werden. Hier wird eine ganz besonders hervorragende Arbeit geleistet.“. Während Gabriele Busam (FW) die Verwaltung lobte und insbesondere den ehemaligen Hauptamtsleiter Herbert Unger, betonte Christine Allgaier (BuF): „Auch den Geflüchteten wird die Angst genommen.“

