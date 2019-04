von SK

Ein 18-Jähriger ist am Freitagnachmittag auf der Aachstraße von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Linienbus Richtung Alte Uhldinger Straße, als der junge Mann nach der Aachbrücke und vor dem Zebrastreifen unvermittelt und ohne auf den Straßenverkehr zu achten auf die Aachstraße trat.

Der 53-jährige Busfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern, meldet die Polizei. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.