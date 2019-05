von SK

Einen Verletzten sowie Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr auf der B 31 in Höhe des Parkplatzes „Wölfele“. Laut Polizeibericht wollte der Fahrer eines Lastwagen mit seinem Lastzug vom Parkplatz auf die B 31 in Richtung Birnau einfahren. Dabei habe er ein aus Richtung Meersburg kommendes Auto einer 22-jährigen Frau übersehen. Der Personenwagen prallte gegen den linken Unterfahrschutz des Sattelaufliegers und der 21-jährige Beifahrer wurde durch Glassplitter verletzt. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der ausländische Fahrer des Lastwagens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.