Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Unteruhldingen kommend in Richtung Oberuhldingen und bemerkte in Höhe der Abfahrt zur B 31 zu spät, dass eine vor ihm fahrende 22-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Laut Polizei fuhr er auf das Auto der Frau auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand, so die Polizei.