Bereits im Jahr 2013 hat Prita Grealy mit Soul-Folk und Live-Loops in der Alten Fabrik begeistert. Am Samstag, 9. Februar, kommt die Australierin mit ihrer neuen CD „Northern Lights“ zurück. In einer Mitteilung heißt es: "Wer Pritas außergewöhnliche Live-Loop-Show erlebt hat, ist gefesselt von den soulig rhythmischen Songs und gefangen von ihrem atemberaubenden Gesang."

Bei Loops handelt es sich um zeitlich begrenzte Klangelemente, die in einer Schleife abgespielt werden. Diesen Effekt paart die Australierin mit ihrer Akustik-Gitarre und kombiniert dabei die Stilrichtungen Hip-Hop, Soul und Folk miteinander. Der Alten Fabrik zufolge gelingen ihr auf diese Weise vielschichtige Harmonien. Von Kritikern werde sie in einer Reihe mit Größen wie Tracy Chapman oder Norah Jones genannt.

In ihrer Heimat spielte die Sängerin und Songwriterin im Vorprogramm von Simply Red oder gemeinsame Shows mit John Paul Young. Derzeit lebt Grealy in Berlin, von wo aus sie quer durch Europa und Großbritannien tourt, um ihre mittlerweile siebte CD vorzustellen. Karten sind im Vorverkauf zu 10 Euro in der Alten Fabrik, Telefon 0 75 56/9 29 48 89, in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen, im Internet unter www.fabrik-muehlhofen.de oder zu 12 Euro an der Abendkasse erhältlich.