Die regionale Sprachfärbung steht für Identität, Herkunft und Seelenverwandtschaft. Kabarettist Konrad Beikircher zelebriert in seinem Programm "Passt schon!" die rheinische Sprache und den selbigen Humor. In der Alten Fabrik reflektierte er die fast schon mediterrane Leichtigkeit des Seins, die an den Ufern des Rheins zur mentalen Grundausstattung gehört. Dieser Lässigkeit, der man allerorts begegnet, steht die bisweilen etwas umständliche Ausdrucksweise des Rheinländers entgegen. So verwendet er im Alltag nur äußerst selten den Indikativ, dafür umso häufiger den Konjunktiv: "Ich wollte Sie herzlich willkommen geheißen haben."

Seit nunmehr 53 Jahren lebt der gebürtige Südtiroler im rheinischen Bonn. In Mühlhofen machte der studierte Psychologe, Musikwissenschaftler und Philosoph, der von sich selbst sagt, seine Konfession sei rheinisch-katholisch, keinen Hehl daraus, dass er die Eigenheiten seiner Wahlheimat liebt. Neben Hochdeutsch, dem rheinischen sowie dem Südtiroler Dialekt lustwandelt Beikircher in vielen weiteren Regionalsprachen. Auch das Schwäbische geht ihm locker von den Lippen. "Ich bin ein großer Verehrer der Mundart mit ihren Redensarten und Witzen," verrät er dem amüsierten Publikum, "sie gewähren einen Blick auf die Mentalität der Menschen in der jeweiligen Region."

Im nunmehr vierzehnten Teil seiner rheinischen Trilogie – der Rheinländer nimmt es mit dem Zählen nicht so genau – philosophiert der 73-Jährige über die größte Freude, die man einem Rheinländer machen kann, "de Bötchenstour". "Selbst Adenauer – und da war er schon tot – hat eine Bötchenstour gemacht", spielt Konrad Beikircher auf die Bestattungszeremonie des ersten deutschen Bundeskanzlers an. Beikirchers Plaudereien sind die wohl schönste Liebeserklärung an das Rheinland. Wer die Marottenhaftigkeit und das Liebenswerte dieses Landstrichs und seiner Bewohner noch nicht kannte, dem wurden sie an diesem Abend in der Alten Fabrik mit viel Humor nahegebracht. Nur ungern ließen die Zuschauer den Mann, der so wunderbar erzählen kann, gehen.