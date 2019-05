Mehr Rechte haben Gemeinderäte in kleineren Gemeinden bei der kommenden Kommunalwahl am 26. Mai. Denn bislang war für Gemeinden unter 10 000 Einwohnern geregelt, dass keine zwei Mitglieder einer Familie im Gemeinderat sitzen dürften. Diese „familiären Hinderungsgründe“ entfallen bei dieser Kommunalwahl. Das heißt, es ist nun in allen Bodenseegemeinden möglich, dass beispielsweise Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Großvater und Enkelin oder drei Geschwister am Ratstisch sitzen können. In Überlingen war es bisher schon möglich, und darüber berichtet dieses Beispiel.

Marga Lenski aus Überlingen: Sie war vor fünf Jahren als Stimmenkönigin für die Fraktion LBU/Grünen gewählt worden, aber seinerzeit zu ihrer Überraschung auch ihre Tochter Luisa. Das hatte bei den beiden im Vorfeld sowohl innerhalb der Familie als auch im Freundes- und Bekanntenkreis einige Diskussionen verursacht, wie sich Marga Lenski erinnert. „Für und Wider waren abzuwiegen, es gab skeptische Stimmen, ob das wohl gut gehen könne, aber mindestens genauso viele ermunternde Stimmen, die keine Probleme sahen.“ Sie berichtet, dass es in Familie und der Fraktion keinerlei Schwierigkeiten aufgrund der Verwandtschaft gab. „Anfangs war ich etwas skeptisch, was die Rollenverteilung innerfraktionär anging. Als Fraktionssprecherin und Mutter fürchtete ich, vielleicht nicht neutral genug sein zu können und in Interessenskonflikte zu geraten. Diese Sorge hat sich aber als unbegründet erwiesen“, sagt Marga Lenski. Auch privat hätten sich die Diskussionen in Grenzen gehalten, schließlich leben die beiden nicht in einem Haushalt. Die einzigen, die sich manchmal beschwert hätten, seien Familienmitglieder gewesen, weil die Lokalpolitik oft sehr raumgreifend gewesen sei, „egal, zu welchem Anlass man sich zusammen gefunden hatte“.

Vorteile habe es durchaus gegeben. „Kurze Wege, keinerlei Hemmschwelle, auch in kontroversen Diskussionen. Die Sichtweise einer jungen Frau unterscheidet sich naturgemäß von der einer älteren, das habe ich immer als Anstoß und Bereicherung betrachtet“, so Marga Lenski. Und innerfamiliär könnte es auch die kommenden fünf Jahre weitergehen, zwar nicht mehr mit ihrer Tochter, dafür mit ihrem Mann Harald, der sich bewirbt und ihr als neutraler Betrachter von außen bisher oft hilfreich gewesen sei. Marga Lenski sagt: „Dass mein Mann sich zu einer Kandidatur entschlossen hat, hat mich daher in keiner Weise geschreckt, die Erfahrungen der letzten fünf Jahre waren gut und ich denke, sollte mein Mann tatsächlich gewählt werden, immer vorausgesetzt, dass auch ich wieder gewählt werde, wird dies nicht zu innerfamiliären Konflikten führen.“

Wolfgang Metzler, Gemeinderat in Uhldingen-Mühlhofen: „Das Interesse an der Kommunalpolitik ist wohl auf meine Tochter übergegangen. Es könnte sein, dass sie hier ein gutes Vorbild hatte.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Davon ist auch Wolfgang Metzler überzeugt, der in Uhldingen-Mühlhofen für die Fraktion Bürger und Umweltforum (BuF) seit Jahren am Ratstisch sitzt. Denn auch seine Tochter Lena, seit längerem Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und mittlerweile im Kreisvorstand, bewirbt sich. Einen direkten Vorteil sieht er darin allerdings nicht, sollten beide gewählt werden. „Das Interesse an der Kommunalpolitik ist wohl auf meine Tochter übergegangen. Es könnte sein, dass sie hier ein gutes Vorbild hatte. Sie ist genauso engagiert, was Vereinsarbeit anbelangt und ihre politische Ausrichtung ist ebenfalls bei Grün“, erläutert er, warum sich beide bewerben.

Ute Stephan, Gemeinderätin in Uhldingen-Mühlhofen: „Politisch sind wir nicht immer einer Meinung, was zu leidenschaftlichen Diskussionen führen kann.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Dass auf der kommunalpolitischen Ebene das Parteipolitische keine besondere Rolle spielen sollte beziehungsweise dürfte, zeigt sich am Beispiel von Ute Stephan (ebenfalls BuF). Denn ihr Mann Manfred Lusch kandidiert für die Freien Wähler. „Kommunalpolitik bietet spannenden Stoff für Debatten am Küchentisch“, sagt sie. Man habe oft unterschiedliche Sichtweisen und gehe ungleich an ein Thema heran. „Politisch sind wir nicht immer einer Meinung, was zu leidenschaftlichen Diskussionen führen kann.“ Das belebe einerseits eine Beziehung, andererseits berge es Risiken. Wenn man keine gute Streitkultur pflege, könne ein gemeinsames politisches Mandat zu Konflikten in der Partnerschaft führen, ist Stephan überzeugt. Als positiv stellt sie heraus, dass man die Zeit mit gemeinsamen Themen verbringe, gemeinsam Neues dazulerne und gemeinsam mehr Ideen produziere als allein. „Wenn man obendrein unterschiedlichen Fraktionen angehört, kann sich das positiv auf die interfraktionelle Zusammenarbeit auswirken“, meint Ute Stephan.