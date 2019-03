von SK

Ein 23-Jähriger wollte mit seinem Auto aus Richtung Oberuhldingen kommend am Ortseingang Mühlhofen nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen und übersah hierbei den auf dem Gehweg fahrenden 12-Jährigen. Durch die folgende Kollision zog sich der Junge die Verletzungen zu, berichtet die Polizei. An dem Fahrzeug und dem Rad entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 400 Euro.