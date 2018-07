Uhldingen-Mühlhofen – Wird das Tor des Mauracher Schlosses wieder geöffnet, wie es einst der Fall war? Das jedenfalls würde Manfred Maier, der in der Gemeinde lebt, gern sehen. „Wenn dort keine Tagungen stattfinden, was ja oft passiert, könnte man nicht darauf einwirken, das Tor in dieser Zeit zu öffnen, um dort einen Fluss für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen?“, regte er während der Bürgerfragestunde in der Gemeinderatssitzung an. „Es ist eine gefährliche Situation dort.“

Bürgermeister Edgar Lamm antwortete, man wolle eine Öffnung des Schlosses für den Rad- und Fußgängerverkehr gern prüfen. Allerdings rechne er sich keine großen Chancen für eine Realisierung aus. Lamm erklärte, dass die Geschäftsführung des Mauracher Schlosses darum gebeten habe, dafür zu sorgen, dass der Radweg aus dem Bereich des Schlosses herausgelegt werde. Schließlich sei es an der Tagungsordnung, dass dort Radfahrer nicht absteigen, obwohl dies dort vorgeschrieben sei. So komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen und sogar zu Unfällen. Man sei von der Geschäftsführung darauf hingewiesen worden, eine alternative Strecke für den Radweg zu suchen.

Gemeinde sucht nach alternativem Radweg

Lamm machte auf das Radnetzprogramm Baden-Württemberg aufmerksam, nach dem der Radweg zwischen dem beschrankten Bahnübergang beim Schloss Maurach und der Gemarkungsgrenze Nußdorf ausgebaut und asphaltiert werden sollte. Der Ausbau hätte auch die Engstelle unterhalb des Schlosses beseitigen und zu einer Durchgängigkeit des Radnetzes beitragen sollen. „Diesen Radweg hätte auch die Stadt Überlingen mitgetragen. Es wäre eine ideale Lösung geworden. Aber im Moment ist es nicht machbar“, sagte der Rathauschef. Gegenwärtig sei man aber dabei, Alternativtrassen zu prüfen. Diesen Auftrag hatte der Gemeinderat gegeben.

Rat hatte sich im Mai gegen Ausbau des Wirtschaftswegs entschieden

Der Gemeinderat hatte im Mai beschlossen, den Wirtschaftsweg zwischen Maurach und Überlingen-Nußdorf doch nicht als Radweg auszubauen. Im Dezember hatte er noch einen asphaltierten Weg befürwortet. Hintergrund für den Verzicht war die ablehnende Haltung des Umweltamts im Landratsamt. „Dessen Bedenken sind schwerwiegend. Die Argumente sind durchaus richtig“, hatte Ortsbaumeister Norman Zieger ausgeführt. So sei das Umweltamt der Auffassung, dass für eine mögliche Genehmigung zahlreiche weitere Unterlagen erforderlich seien.

Auch Bahn stellt Forderungen

Die Kosten für diese Gutachten und Planungsleistungen hätte die Gemeinde selbst zahlen müssen, sodass die reinen Baukosten von rund 220 000 Euro erheblich steigen würden. Auch die Bahn hatte Maßnahmen als Bedingungen vorgegeben: eine Abtrennung zu den Gleisen durch einen Zaun mit rund 700 Metern Länge und eine eigenständige Entwässerung. Außerdem würden durch Biotope, die durch das Vorhaben betroffen wären, voraussichtlich Ausgleichsmaßnahmen notwendig, die erst im weiteren Verlauf abzuschätzen seien.

Kosten würden um gut 100 000 Euro steigen

Die Baukosten würden sich aufgrund der Forderungen der Bahn und des Umweltamts um mindestens 100 000 Euro erhöhen. Sondermaßnahmen, beispielsweise zum Schutz von Amphibien, könnten nicht kalkuliert werden. Die Verwaltung hatte daher empfohlen, aufgrund mangelnder Kosten- und Planungssicherheit den Wirtschaftsweg nicht als Radweg auszubauen. Der Rat hatte dem im Mai zugestimmt.

Radwegeprogramm Die Landesregierung hat das Ziel, Baden-Württemberg fußgänger- und fahrradfreundlicher zu gestalten. Dafür verabschiedete sie im Januar 2016 eine Radstrategie. Wichtiges Vorhaben ist in diesem Zusammenhang die Planung für ein koordiniertes Radnetz, das aus dem lückenhaften Fahrradnetz im Land ein durchgängig befahrbares, sicheres Wegenetz machen soll.

