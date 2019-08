Uhldingen-Mühlhofen – Bodenseefisch wie der Bodensee-Felchen, aber auch Saibling, Forellen und Aal stehen im Mittelpunkt des Felchenfestes, das die „Fisch-Knoblauch GbR“ am Samstag, 10. August, ab 16 Uhr und am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr in ihrer Fischhalle, Ehbachstraße 3, in Unteruhldingen ausrichtet. Das Fest sieht Seniorchef und Fischereiwirtschaftsmeister Andreas Knoblauch auch als Dank an seine Kunden und an sein Personal, „denn ohne diese wäre das Fest gar nicht machbar“.

Das erste Felchenfest fand im September 2003 statt, seinerzeit auf der Hofstatt in Überlingen neben dem „Fischhaus Löwenzunft“. „Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb aus der Region, bei dem vor allem Tradition und Qualität ganz vorne steht“, beschreibt Knoblauch seinen Fischereibetrieb, den er vor knapp 30 Jahren mit seiner Frau Sonja aus der Taufe gehoben hat und dessen Leitspruch „Tradition und Frische sind unsere Stärke“ lautet. Eine besondere Auszeichnung erfuhr das Unternehmen Anfang März 2015, als man als bester Direktvermarkter in der Deutschen Fischmarktwirtschaft mit dem „Seafood Star“ ausgezeichnet wurde. Das Fachmagazin Feinschmecker wiederum hat das „Fischhaus Löwenzunft“ als eines der 100 besten Fischrestaurants Deutschlands gekürt.

Gefeiert werden kann bei jedem Wetter, da eine große Halle und mehrere Zelte zur Verfügung stehen. Viel Musik gibt es auch: Den Auftakt am Samstag macht die „Krainer Freiheit“ aus Kluftern um 16 Uhr, die mit Klassikern der Oberkrainer-Musik wie auch mit eigenen Arrangements und Kompositionen begeistern wollen. Um 19.30 Uhr folgt wie im Vorjahr Tanzmusik mit der dreiköpfigen Partyband „Bodensee-Power“: Volksmusik, Schlager, Oldies und aktuelle Hits. Mit Guter-Laune-Musik durch „Die Krainer“ aus Kluftern geht es am Sonntag ab 11 Uhr zum Frühschoppen weiter. Sie setzen sich aus sieben Musikern zusammen, die in verschiedenen Formationen in der Bodenseeregion aktiv sind und waren. Zwischendurch gegen 13.30 Uhr zeigt die Band „Echtbrass“, wie sie ihr Instrument beherrscht, darunter auch Juniorchef Marco Knoblauch. Festausklang ist gegen 16 Uhr.